Putin scorer 1,5 milliard kr. hver dag

Før invasionen betalte Europa cirka 200 millioner euro pr. dag til Rusland for gas. I går betalte Europa så svimlende 660 millioner euro for gas. Men oprøret ulmer i bl.a Odense

- Det er vigtigt, at vi ikke sender penge til Rusland.

- Vi kan ikke sove roligt om natten, hvis vi sender penge til Putin ved at købe gas af ham.

- Principper koster, og det skal vi være parate til at betale.

Så hellere kul

Sådan siger Odenses by- og kulturrådmand Søren Windell til Fyens.dk om det nye kæmpe-gasfyr på Fynsværket, der efter planen skulle tages i brug senere på året, fordi kommunen vil være grøn og droppe kul.

Problemet med gasfyret er nemlig, at det ligesom alle andre gasfyr i Danmark og Europa kører på en stor del russisk gas. Og derfor vil kommunen hellere fyre med med kul i januar, februar og marts næste år. Et tiltag, der får den mærkbare klima-konsekvens, at værkets CO2-udledning øges med cirka 100.000 tons i den forlængede periode, skriver Fyens.dk.

200 mio euro før invasionen - 400 mio euro efter invasionen

Rusland skovler ifølge energieksperkten Simone Tagliapietra fra tænketanken Bruegel op mod en millard euro - 7,5 milliarder danske kroner - ind pr dag på energisalg til Europa. Og sammenligner man Ruslands indtægter i dag i forhold til januar, så er der tale om en ekstraindtjening på mindst 1,5 milliardr kr - pr dag:

Nødråb fra Ukraine: Lad vær

Heorhiy Veremiychyk er formand for NGO'en Nationalt Økologisk Center i Ukraine, og han opfordrer Danmark og Europa til at stoppe importen lige nu:

- Rusland bliver ved med at få penge fra de europæiske regeringer, som så er med til at finansiere Ruslands angreb på Ukriane.

- Det må stoppe, siger han til mediet Euractiv.com, men hvad siger du? Og er du en af de danskere - der ligesom Tonny - har slukket sit gasfyr for at straffe Putin?

Tonnys Putin-protest: Lidt koldt