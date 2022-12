Putin skal frygte mandag

Indtil nu har Rusland tjent milliarder og atter milliarder på at sælge olie. Men fra mandag bliver der sat en voldsom bremse for olieeksporten, håber EU

- Transportomkostningerne for russisk råolie stiger.

- Priser på transport fra Østersøen til Indien bliver nu lige forhandlet til priser på op til 15 millioner dollars pr. last (105 millioner kroner). Eller 20 dollars pr. tønde for sejladser efter 5. december, når de nye EU-restriktioner træder i kraft.

- Indtil nu har det koster i omegnen af 10 millioner dollars pr. skibslast (70 millioner kroner).

Ret voldsomt - ret kort tid

EU-forbud rammer

Sådan lyder det nu fra flere rederier, der har talt med finansmediet Bloomberg, om det forbud mod import og transport af russisk olie, EU-landene har vedtaget. Og det hårde indhug i Ruslands energiindtægter, det ser ud til at medføre.

EUs restriktioner vil også forbyde EU-virksomheder at levere tjenester såsom forsikring, mæglervirksomhed eller finansiel bistand til skibe, der transporterer olie fra det sanktionsramte land, medmindre lasten købes til rabatpris.

Er det ikke USA der tjener penge?

Men Bloomberg skriver også, at såkaldte 'spøgelses'-rederier kan stå klar med skibe, der gerne vil tage risikoen. Og på f.ex. Berlingskes Facebook, er der heftig om effekten af sanktionerne:

- Indtil videre har det gjort mere ondt på Europa og verden, end det har på Rusland isoleret set, skriver Mads B. således, og Hugo P. er enig:

- Hvem tror da på det!!??

- Det ser jo ud til, at dem som virkelig skader os - i hvert fald økonomisk - er vor alliance partner USA, skriver Hugo.

Cirkle Ks energi- og brændstofekspert Peter Rasmussen siger til nationen! at de nye skrappe regler for transport af russisk olie, kan betyde, at priserne på benzin begynder at stige lidt igen efter en periode med voldsomme prisfald, men hvad tænker du?

Putins ønske opfyldt