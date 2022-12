Putins benzinhævn

- Det kan jo godt være, at Rusland i protest begynder at skære i deres produktion og eksport og simpelthen eksporterer mindre til verdensmarkedet for at straffe G7, EU og Australien for at indføre det her prisloft.

- Og så kan det altså få prisen til at stige.

- Og så er det også noget, vi vil kunne mærke herhjemme.

Putin skal frygte mandag

Benzin, diesel og fyringsolie

Sådan siger Jens Nærvig Pedersen, chef- og olieanalytiker i Danske Bank, til DR Nyheder om det prisloft på russisk olie, der trådte i kraft i går. Et prisloft, der betyder, at skibe med russisk råolie ikke længere kan komme af med deres last i EU-havne. Til nationen! uddyber han, hvordan vi vil kunne mærke en russisk hævnaktion. Rusland leverer i dag cirka ti procent af verdens olie, og 90 procent af den olie, der kommer til EU fra Rusland, kommer med skibe:

- Det der kan ske, er at prisen på olieprodukter - benzin, diesel og fyringsolie - vil stige i Danmark, siger olieanalytikeren til nationen!.

Det samme sagde Cirkle K's energi- og brændstofekspert Peter Rasmussen til nationen! i sidste uge, men hvad siger du?

Godt nyt: Ka' falde mere