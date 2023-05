Putins benzintrick: Svineri

- Russisk olie er ved at finde vej tilbage til Europa på trods af alle sanktionerne.

- Indien øger f.eks. brændstofeksporten mod vest.

- Det er også uundgåeligt, når Indien importerer så mange tønder olie fra Rusland.

Det er noget svineri

Sådan siger Viktor Katona, olie-ekspert i analysefirmaet Kpler til Economic Times of India om, at Indien nu ser ud til at overhale Saudi-Arabien som Europas foretrukne olieleverandør.

Selvom EU og G7 landene har indført sanktioner mod den russiske, skal bilerne jo køre. Og det indiske oliekøbmænd opdaget, og derfor er det store lands import af russisk olie 22-doblet det seneste år.

Burde boykotte

Economic Times of India skriver, at der lige nu kommer mere end 350.000 tønder 'indisk' olie til EU pr. dag, og på Facebook-gruppen Boycot Rusland raser Henrik L. imod olietricket:

- Folk burde boykotte produkter fra Kina og Indien.

Annonce:

- De sælger begge - i stor stil - russisk gas og olieprodukter til os.

- Det er noget svineri, skriver Henrik.

Putins spritrute: Steget 120 procent

Finansierer Ruslands brutale invasion

For to uger siden kunne den finske tænketank Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) også fortælle, at Rusland bruger andre tredjelande end Indien. Skibstrafikdata viser nemlig, at russisk olie for mere end 100 milliarder kroner har fundet vej fra Kina, Tyrkiet, UAE (De Arabiske Emirater) og Singapore til EU:

- At øge import af olieprodukter fra de her importører af russisk råolie underminerer oliesanktionerne mod Rusland.

- Slå ned på denne handel, og afskær finansieringen af Ruslands brutale invasion af Ukraine, sagde Lauri Myllyvirta, ledende analytiker og medforfatter til CREA-rapporten. Og i går skrev Reuters om den 'bagdør' Rusland benytter til at sælge olie til EU, men hvad siger du?