Putins dagsorden: Tog Vesten fejl?

Da Rusland rykkede ind i Ukraine for et år siden sagde Joe Biden, at 'Enhver nation, som tolerer Ruslands aggression mod Ukraine, vil være tilsvarende plettet'. Men det er der åbenbart en del nationer rundt omkring i verden, der er ligeglade med

- Vi er selvfølgelig også chokerede, når vi ser bomberne falde over huse i ukrainske byer.

- Men vi konstaterer også, at Ukraine konsekvent bliver støttet af lande, der enten var kolonimagter som Frankrig og England, eller USA, der systematisk har støttet diktatorer og undertrykkere i Afrika.

- Sovjetunionen hjalp derimod de afrikanske frihedsbevægelser mod imperialismen, som med olie- og mineselskaber stadig driver rovdrift på Afrika.

En distancering fra USA?

Sådan siger Alain Demba, ung afrikaner i Paris og medlem en forening for studerende fra Mali, til Politiken om vestens bestræbelser på at isolere Putin efter invasionen af Ukraine.

For 'mens Vesten samlede sig mod Putin, har resten af verden haft en anden dagsorden(ifølge TV2).

Og støtten til Rusland ses ikke kun i Afrika og i Kina og Indien, som handler energi med Rusland i stor stil - men også i Sydamerika:

- Regionen vender tilbage til sin alliancefri holdning.

- De her lande føler også, at Kina og Rusland kan tilbyde dem nyttig støtte i fremtiden, for eksempel ved en eventuel distancering fra USA.

- Så de ønsker ikke at komme i en konfrontation med dem, siger Maria Angela Holguín, tidligere colombiansk udenrigsminister ifølge TV2 til Financial Times og tilføjer, at krigen i Ukraine for mange latinamerikanere har vækket ubehagelige minder om Den Kolde Krig mellem USA og Sovjetunionen.

