Putins geniale olie-trick

- Vi er geniale.

Sådan skriver Vincenzo S. i en kommentar på mediet Euractiv.coms Facebook-profil om effekten af de sanktioner vesten har indført mod Rusland - især de sanktioner, der handler om russisk olie.

EU-præsident jublede

For to måneder siden blev EU's ledere nemlig enige om 'omgående' at forbyde skibs-tranporteret olie fra Rusland. EU-præsident Charles Michel jublede således på Twitter:

- Det her (forbud, red.) gælder med øjeblikkelig virkning for over to tredjedele af olieimporten fra Rusland og fjerner dermed en enorm kilde til finansieringen af landets krigsmaskine, skrev Michel.

Bad Saudi-Arabien om hjælp

Rusland er verdens andenstørste olieproducent, kun overgået af Saudi-Arabien, og EU og USAs plan var så at bede araberne om at skrue op for produktionen.

Og umiddelbart ser det ud til at Saudi-Arabien godt kan levere mere olie til EU - for forleden kunne nyhedsbureauet Reuters fortælle, at Saudi-Arabien har fordoblet deres indkøb af olie fra Rusland.

Og at oliehavnen i emiratet Fujairah alene i juli måned ser ud til at modtage næsten én million tons.

Hvidvaskning af olie

Reuters har gennem Refinitiv Eikon skibssporing vist, at Saudi-Arabien importerede 647.000 tons (48.000 tønder om dagen) brændselsolie fra Rusland via russiske og estiske havne i april-juni i år, skriver Euractiv. Det er en stigning fra 320.000 tons i samme periode for et år siden.

- Det er jo bare hvidvaskning af olie, skriver Aries S i en anden kommentar.

- Ja, køb billigt og sælg til en højere pris.

- De er ikke vores venner. Vi skal bore efter vores egen olie, skriver Richard H. og Edwin C. har forfattet denne beskrivende sætning:

- Det ser ud til, at nogle spiller skak, mens andre giver håndtryk til imaginære venner, skriver Edwin, men hvad tænker du?