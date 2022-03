Putins hammer: Især Jylland bliver ramt

63 store danske arbejdspladser er i farezonen, hvis Rusland lukker for gas til Europa. De såkaldt 'ikke-beskyttede kunder' er nemlig ikke garanteret at få dækket deres gasbehov, hvis der indtræder en alvorlig forsyningskrise og kriseniveauet Emergency erklæres i det danske gassystem.

- Det er da værre at Arla og Novo Nordisk bliver ramt ...

- Øl er trods alt en ting man kan undvære

Sådan skriver Stefanie N. i en af de - hold fast - 3100 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de danske virksomheder, der er de første, der får lukket for gasforsyningerne, hvis Putin lukker for gassen til Europa og vi må gå i 'emergency'.

Screenshot fra Energistyrelsen

Dan Jørgensen: Europa kan klare den uden russisk gas

Der er mange firmaer der kan lukke og slukke

Danmark importerer lige nu cirka 75 procent af den gas vi bruger. En stor del kommer fra Rusland, og den største del bliver brændt af i virksomheder.

Screenshot fra Energistyrelsen. Bemærk at industri/erhverv står for mere end 40 procent af gasforbruget.

43 jyske arbejdspladser - 14 sjællandske

Derfor har Energistyrelsen lavet en liste over de store gasforbrugere i industrien, der bedst kan undværes. De bliver kaldt 'ikke-beskyttede', og Stefanie er ikke den eneste, der synes, at nogle af navnene stikker ud:

- At Novo nordisk ikke er på den beskyttede liste forstår jeg ikke. De laver jo medicin, skriver Pia E i anden kommentar, og Kit J. peger i sin kommentar på, at et gas-stop fra Rusland vil få alvorlige konsekvenser:



Nemt at kræve gasstop på Facebook

- Der er mange virksomheder, der lukker og slukker hvis man slukker for gassen.

- Danskerne vil åbenbart ikke sætte sig ind i hvilken konsekvenser det får for hele Danmark alt incl hvis gassen bliver lukket.

- De vil bare ha lov til at skrive på Facebook: 'sluk for gassen', skriver Kit.

De er valgt fordi de bruger meget gas

nationen! har spurgt Energistyrelsen, hvorfor der er 43 jyske arbejdspladser og kun 14 sjællandske på listen, og det svarer de på sådan her:

- Kriteriet er størrelsen af gasforbruget – ikke regionalt, skriver styrelsen, men hvad tænker du?