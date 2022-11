Putins nye gasfidus

Der bliver pumpet meget lidt gas fra Rusland til Europa via rørledninger for tiden - til gengæld har de store tankskibe, der kan transportere flydende gas fra Rusland, travlt

- Mens EU taler hårdt om sanktioner og embargoer, er virkeligheden, at der bliver gjort meget lidt for at reducere importen af ​​LNG (flydende gas, red.).

- Europa er nødt til at handle nu og stoppe denne absurde og kontraproduktive finansiering af den russiske krigsmaskine.

46 procent mere russisk LNG

Sådan siger Svitlana Romanko, direktør for den ukrainske kampagnegruppe Razom We Stand, til Politico.eu om de millioner af tons flydende russisk gas, der bliver sejlet til europæiske lande for tiden.

Mediet har set tal fra EU-Kommisdionen, der viser, at der blev importeret 11,3 millioner kubikmeter flydende gas fra Rusland i de første tre kvartaler i 2021. Og at det tal er vokset 46 procent til 16,5 millioner kubikmeter. Det er især Frankrig og Spanien, der henter gas i Rusland.

Flere aftaler med Indien

På oliemarkedet kan Putin også notere en lille sejr. Rusland har nemlig udkonkurreret de arabiske stater og er nu den største leverandør af råolie til Indien, skriver Times of India, der også kan fortælle, at det store lands udenrigsminister, dr. S. Jaishankar, er i Moskva i dag for indgå afteler på bl.a. energiområdet.

