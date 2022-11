Putins ønske opfyldt

USA tjener for mange penge på krigen i Ukraine, mener flere topembedsmænd i EU. Bla. er prisen på amerikansk gas for høj, lyder anklagen

- USA's interesser stemmer ikke altid overens med EU's interesser...

- Det burde EU-politikerne have tænkt over, før de sluttede sig til USA på den ukrainske eskapade...

NATOs strategiske brøler

En allieret - og en tyv

Sådan skriver Bruno C. i en kommentar på mediet Politico.eu's Facebook-profil om dårlig stemning mellem EU og USA. Politico har nemlig talt med embedsmænd og politikere, der anonymt raser over at USA for tiden scorer kassen på salg af flydende gas og våben - mens EU står med udgifter til bl.a de fire millioner ukrainske flygtninge, der først kan vende hjem om lang tid:

- Faktum er - hvis man ser nøgternt på det - at det land, der profiterer mest på denne krig, er USA.

- De sælger mere gas og til højere priser. Og de sælger flere våben, siger en af de højtstående embedsmænd til mediet.

Politico skriver, at diplomater på begge sider af Atlanten er meget opmærksomme på at den ulmende ufred er 'præcis, hvad Putin har ønsket sig'. Men ser man videre i de 42 kommentarer, der er skrevet på Facebook, så er de færreste faktisk overraskede:

- Vi taler om USA. De kan være en allieret og en tyv på samme tid, skriver Carol C således, og Jacques W. har en opfordring:

- USA tjener på krigen - så nogen af disse EU-bureaukrater bør tage kurser i freds- og konfliktstudier, skriver han, men hvad tænker du?

