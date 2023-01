Putins panik: Dropper rubler

- Det er helt åbenlyst, at det kommende år bliver ret hårdt for det russiske budget.

- Rusland har mistet sit primære marked, den Europæiske Union, for olie og især for gas.

Dropper krav om rubler

Sådan siger Alexandra Prokopenko, tidligere medarbejder i den russiske centralbank, til mediet Politico.eu om de milliarder, Rusland ikke kommer til at tjene i 2023 på gas og olie pga af EUs sanktioner.

Putin og hans regering forventer selv et fald i indtægterne på 23 procent, men den tidligere centralbankmedarbejder, der i dag arbejder som selvstændig analytiker, forventer at faldet bliver på hele 33 procent. Og hvis hun får ret er det alvorligt, da der så bliver tale om et reelt fald i indtægterne i forhold til før krigen mod Ukraine.

Sådan snyder Rusland Vesten

Panik: Steg kun 30 procent i 2022

I 2022 tegnede olie- og gaseksportindtægter sig for næsten halvdelen af Ruslands statsbudget - og trods sanktioner og vestens bestræbelser på at udfase russisk energi, kom der 155 milliarder euro i statskassen.

Det var, skriver Politico, 30 procent mere end i 2021. Så et fald på 33 procent vil altså betyde reel tilbagegang. Og et tegn på at Putin er klar over over problemet, kan man finde i det dekret, han udstedte på den næstsidste dag i 2022.

Her sløjfer Putin kravet om, at man skal betale russisk gas i rubler.

Nu må europæiske energiselskaber nemlig igen gerne betale med dollars eller euro eller anden valuta, hvis de vil have russisk gas. Det stoppede Putin ellers i foråret, hvor han krævede rubler fra kunderne, hvilket fik bl.a Ørsted til at lukke for kassen.

Danmark storhamstrer russisk gas