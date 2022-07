Putins pengetank bugner: Hæver soldaterløn

- Får sanktionerne Kreml til at skifte kurs - og skaber de nok pres på Rusland, så de ændrer deres Ukraine-politik?

- Nej.

Sådan siger Alexander Gabuev, senioranalytiker i tænketanken Carnegie Moscow, til mediet Politico.eu om en prognose fra verdensbanken IMF, der viser, at den russiske økonomi nok er presset, men langt fra smadret.

Priserne er seks gange højere

Politico kan også berette, at Rusland - selvom de sælger mindre gas og olie end før invasionen - tjener flere penge.

Olie-eksporten faldt således med 13 procent fra maj til juni, fra 18,9 millioner tons til 16,5 millioner tons, men indtjeningen steg fra fra 10,2 milliarder euro til 10,5 milliarder euro. Det er højere end i samme periode i 2021.

Kigger man på landets gaseksport, faldt den i juni - sammenlignet med sidste år - med cirka 25 procent. Men indtjeningen steg til 11,1 milliarder dollars mod 3,6 milliarder dollars i juni sidste år. Forklaringen er at råoliepriserne er omkring det dobbelte af sidste års niveau, mens naturgaspriserne er omkring seks gange højere, skriver Politico.

Prisen på naturgas er steget og steget. Og da Rusland er verdens største eksportør, så giver de høje priser penge i krigskassen. Screenshot fra Ice

Soldater får kæmpe lønstigning

I weekenden kunne den franske avis Le Monde - med et russisk militærmedie Perm 36.6 som kilde - fortælle, at nogle af de ekstra penge Rusland tjener på energi, nu bliver brugt til at sætte lønnen i den russiske hær op.

Der mangler nemlig 22.000 soldater, og hæren tilbyder derfor lønninger, der er tre-fire gange højere end den løn, de første soldater i invasionen fik.

Ifølge Jyllandsposten ligger gennemsnitslønningerne i områder uden for de russiske storbyer på 1500-3000 kr. om måneden. Den russiske hær er nu klar til betale mellem 26.000 og 67.000 kr., skriver Jyllandsposten, der også kan fortælle at en russisk soldat, der skyder en helikopter ned, får en bonus på 35.000 kr.