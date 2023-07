Putins skygge: Endnu en sejr

Den tyske efterretningstjeneste opfordrede for et par uger siden vælgerne til at tænke sig godt om, før de stemte på det højreorienterede og Moskva-glade parti AfD. Det virkede tilsyneladende ikke

- Det er ikke efterretningstjenestens opgave.

- AfD's vælgere - især dem i øst - tænker jo bare: Vi har været vant til Stasi (det kommunistiske østtyske regimes hemmelige tjeneste 1949-1990 red.).

- Og der er ikke nogen, der skal fortælle os, hvad der er rigtigt og forkert.

Bange: De synger Putins sang

Vokser i middelklassen

Sådan siger Ursula Münch, direktør for Tutzing Academy i Bayern til mediet DW.de (Deutsche Welle) om weekendens valg i den lille by Raguhn-Jessnitz.

For partiet AfD, Alternative für Deutschland, fik trods advarsler fra andre politikere - og ikke mindst efterretningstjenesten - absolut flertal med 51 procent af stemmerne.

Det var AfDs anden valgsejr på bare to uger. I byen Sonneberg fik de også absolut flertal:

Nazi-alarm: Gjorde det bevidst

Ville have Putins gas

- Vælgerne vil simpelthen have det her parti.

- Det er en alvolig situation, siger Thomas Krueger, præsident for Bundeszentrale für politische Bildung ifølge France24. DW.de nævner også en undersøgelse fra sidste uge fra Sinus Institute for Social Research, der viser, at middelklassen i stigende grad bakker op om AfD.

Står til 20 procent - det samme som socialdemokratiet

AfD står i de seneste målinger til 18-20 procent af vælgerne på landsplan. Det er stort set samme opbakning som det ledende socialdemokratiske regeringsparti SPD.

Partiet har været kritiske over for sanktionerne mod russisk gas og demonstrerede for åbningen af Nord Stream 2, før den blev saboteret.

De er også kritiske over for den tyske udlændingelov, de mener, er alt for lempelig, og Politico.eu skrev i begyndelsen af juni, at der er gang i højredrejning flere steder i Europa.

Valg i Spanien om tre uger

Den yderste højrefløj står nemlig også stærkt i Østrig, hvor Østrigs Frihedsparti fører i meningsmålingerne med 27 procent. I Frankrig ligger Le Pen parti nummer to med 24 procent, og i Sverige har Sverigedemokraterna 18 procent.

I Spanien, der skal til nationalt valg 23. juli, ligger det højreekstreme Vox på tredjepladsen i meningsmålingerne med 16 procent