Putins skyld: Din el-regning stiger igen

- Der sker meget i verden omkring os, der har stor indflydelse på, hvordan elforbrugernes tarif for 2024 kommer til at se ud.

- Den overordnede faktor er, at systemet skal omstilles, så strøm fra vind og sol erstatter olie, kul og naturgas.

Krigen i Ukraine

- Energikrisen på grund af krigen i Ukraine har gjort det endnu vigtigere, at den omstilling sker hurtigt.

- Det kræver alt sammen store investeringer i nyt elnet i disse år.

Sådan siger Marie Budtz Pedersen fra Energinet i dag om, at det nu - igen - 'bliver ..lidt dyrere at være elforbruger'.

Fra nytår hæves forbrugstarifferne nemlig med 1,3 øre pr. kilowatt-time, så de lander på 12,5 øre/kWh.

Og når man samtidig indregner den nye model for systemtariffen, betyder det sammenlagt, at tariffen til Energinet stiger med ca. 232 kroner eksklusive moms om året for en gennemsnitsfamilie i et almindeligt parcelhus.

En mindre virksomhed med et årsforbrug på 250.000 kWh vil opleve en tarifstigning på 3.430 kroner fra 2023 til 2024.

Høj grad af usikkerhed

I forvejen betaler danskerne EUs højeste elregninger, men Energinet krydser fingre for, at de om nogle år kan sænke tariffen igen:

- På længere sigt betyder den grønne omstilling øget elektrificering, så der bliver et betydeligt større elforbrug.

- Tarifgrundlaget vil over de kommende fem år formentlig stige med 20-40 % sammenlignet med 2023, så der vil blive mange flere kilowatt-timer at sprede samfundets udgifter ud på.

- Derfor ser det ud til, at tariffen pr. kWh vil falde igen om nogle år. Den forudsigelse er dog forbundet med en høj grad af usikkerhed, ligesom alle andre prognoser for fremtidens elmarked er usikre i disse år, siger Energinet, men hvad siger du?

