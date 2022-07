Putins skyld: Tjener svimlende

- Ruslands invasion af Ukraine har påvirket allerede stramme energimarkeder og skabt en energikrise med høje priser, som rammer folk og alle sektorer i samfundet.

- Vi (Equinor) gør vores bedste for at sikre pålidelige energileverancer til Europa, samtidig med at fortsat investere i energiomstillingen.

Næsten fire gange mere end sidste år

Sådan siger topchefen for det norske oliefirma Equinor, Anders Opedal, til finansmediet E24.no om de - holdt fast - 17,6 milliarder dollars firmaet omsatte for i andet kvartal 22.

Til sammenligning omsatte firmaet for 4,64 milliarder i samme periode sidste år. Kvartals-overskuddet efter skat er også eksploderet - fra 11,7 milliarder kroner til svimlende 36 milliarder kroner.

Kun fire? Shell femdobler overskud

Oliefirmaet i nord er ikke de eneste, der tjener godt på den usikre energi-situation Putin har skabt. Den britiske energigigant Shell femdoblede sit overskud fra april til juni til 18 milliarder dollars (17,6 milliarder euro) sammenlignet med sidste år, skriver den tyske avis Bild i dag.

Putins geniale olietrick

Krig giver højere priser

Avisen har også set tal fra det franske selskab Totalenergies, der melder om en fordobling af overskuddet. De tjente 5,7 milliarder dollars i andet kvartal:

- Ruslands invasion af Ukraine fortsatte med at have en indvirkning på energimarkederne, med oliepriser i gennemsnit over 110 dollars pr. tønde.

- Også raffinaderiindtjeningen er rekordhøj, siger Totalenergies til Bild.

I England har Rishi Sunak, der lige nu kæmper for at få magten efter Boris Johnsons farvel, foreslået en særskat på olie- og gasselskabers overskud. En skat, der kunne indbringe fem milliarder pund, 44 milliarder kroner, til statskassen