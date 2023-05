Putins 'vasketrick': Nu reagerer de

Indien bliver brugt til at 'hvidvaske' russisk olie, lyder det nu fra EU-toppen, der beder medlemslandene - bl.a. Danmark - om at stoppe benzin og diesel-import fra Indien

- Det er helt OK, at Indien køber den russiske olie til lave priser - for så tjener Rusland færre penge.

- (Men) hvis diesel og benzin kommer til Europa fra Indien - og er produceret af russisk olie - så er det helt sikkert i strid med sanktionerne.

- Og noget EU-landene skal stoppe.

Putin sætter vild rekord

Underminerer sanktioner

Sådan siger EUs 'udenrigsminister' Joseph Borrell nu til Financial Times, forud for et møde i dag med netop Indien om handel.



For som du sikkert har læst bl.a. her på nationen!, så har Putin i månedsvis solgt store mængder billig olie til Indien, Kina, Singapore, Tyrkiet og UAE (De Arabiske Emirater). Som så har raffineret olien - der i rå form er belagt med sanktioner - om til benzin og diesel, som nu helt lovligt bliver eksporteret til EU.

Putins 'vaske-trick': Snører alle

Stop det - det finansierer krigen

Modellen har været omtalt som Putins vaske-maskine, og især den finske tænketank CREA har forsøgt at råbe EU-landene op.

- At øge import af olieprodukter fra de her importører af russisk råolie underminerer oliesanktionerne mod Rusland.

EU beder Indien stoppe

- Slå ned på denne handel og afskær finansieringen af Ruslands brutale invasion af Ukraine, sagde Lauri Myllyvirta, ledende analytiker fra CREA for en måned siden, og for en uge siden kunen Jyllands-Posten beskrive, hvilken rolle den danske oliehavn Stigsnæs ved Storebælt, ser ud til være involveret i vasketricket:



I dag kan det indiske medie Economic Times, så fortælle, at EU ønsker at Indien stopper olie-trafikken, men hvad tror du?