Pyha: Danmark har gas nok

Det er bedre at hente naturgas op fra Nordsøen, end det er at hente den fra Putin og Rusland, siger Mette Frederiksen. Hvad siger du?

- Allerede næste år er vi uafhængige af russisk gas.

- Så producerer vi mere i Nordsøen end vi har behov for.

- Men vi er en del af det europæiske gasnet.

- Så vi har behov for, at de andre også bliver uafhængige.

Få fingeren ud: Masser af dansk gas

Sku' aldrig have gjort os uafhængige

Sådan siger statsminister Mette Frederiksen (S) i dag på et pressemøde om Danmarks energifremtid - og ambitionen om at blive fri for at betale penge for gas og olie til Rusland.

Og på Facebook er der flere, der er enige i, at de store gasforekomster i Nordsøen skal hentes op til glæde for danskerne:

- Vi skulle aldrig have gjort os afhængige.

Billig dansk gas

- Der skulle have været sat gang i Xana-feltet - og fremskyndet arbejdet på Tyra, skriver Jens W. i en kommentar hos DR og på Ekstra Bladets facebookprofil glæder Thomas O. sig også:

- Tyra-feltet åbner snart, så er der billig godt dansk gas igen, skriver Thomas.

Tyra-feltet kommer i gang næste år, men der er andre store gasfelter - bla. Xana og her Svanefeltet. Screenshot fra FT.dk

De fleste gaskunder skal af med fyret

Men selv om Danmark altså kan forsyne sig selv med gas i mange år frem, mener regeringen, at de fleste af de 400.000 husstande, der har gasfyr i dag, skal omlægge til fjernvarme eller elvarmepumper. Det koster op til 100.000 kr per husstand. Men hvad tænker du?

