Pyha: Markant billigere

- Vides det hvilken pris vi reelt kommer til at betale?

- Skal vi betale for den dyre gas der er lagt på lager?

- Priserne steg jo det sekund at spot prisen steg.

- Håber ikke vi skal betale for spekulation i at fylde lagrene.

Venter og ser

Sådan skriver Palle R i en kommentar til et opslag fra Danske Banks økonom Louise Aggerstrøm, der forleden fortalte, at de nuværende gaspriser er så lave, at den indefrysningsordning politikerne har indført – og som mere end tusinde danskere har tilmeldt sig – faktisk er blevet irrelevant.

Ordningen betyder, at gaskunder kan vente med at betale den del af gasprisen, der er over 15,45 pr kubikmeter. Og noget tyder på, at økonomen får ret:

Peakpris for tre måneder

- Vi gasfyrkunder modtog i aug-sep en aconto opkrævning for 3 mdr baseret på en peak pris.

- Lad os vente og se hvilken m3 pris vi opkræves for de næste 3 mdr før der konkluderes, skriver Bent O, der nok har betalt en aconto-pris på næsten 30 kroner pr. kubikmeter.

De kommende regninger bliver markant lavere

nationen! – der hver dag modtaget henvendelser fra folk, der ikke er trygge ved deres energiregninger – har derfor bedt Andel svare på, hvad deres kubikmeterpris bliver på den næste acontoregning. Og om kunderne, kan regne med at få nogle af de acontokroner de betalte sidste retur, fordi prisen er faldet – og det svarer Andel på sådan her:

Oktoberpris halveret

- Prisen på månedsgas (hvor det er spotprisen, der bruges) gældende for oktober er faldet til det halve i forhold til, da priserne toppede i august (fra ca. 30 kr/m3 til ca. 15 kr/m3, inkl. distribution og afgifter).

- Der er dog kunder, som har et produkt, hvor det er den såkaldte forwardpris for den kommende måned. Den er faldet knapt så meget (ca. 30 kr/m3 til ca. 20 kr/m3)

Nok 20-40 procent

- Det vil betyde, at de kommende aconto-regninger vil blive markant lavere end de forrige. Hvor meget lavere afhænger af hvornår den næste kommer og hvilket produkt man har.

- Men et forsigtigt bud er mellem 20-40% lavere.

- De tidligere acontoregninger bliver først korrigeret, når der kommer en reel aflæsning. For de flestes vedkommende er det til marts/april næste år, skriver Andel.

Forleden kunne Evida fortælle, at de 370.000 danskere, der stadig fyrer med gas, fra januar kan aflæse - og afregne - deres gasforbrug kvartalsvist.

