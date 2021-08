Pyha: Slap for flytteregning på 24.000 kr.

- Hej. Hjælp.

- Jeg er lejer hos Deas og har været det i 9 år.

- Men jeg fik en ny lejlighed i foråret, og opsagde så min lejlighed den 27/5 2021, så jeg kunne fraflytte d. 15/8, og Deas kunne have frem til 1/9 til at istandsætte.

Det er jo helt umuligt

- Men nu siger de så, at jeg ikke har opsagt den, og at jeg skal hæfte fremad for husleje, hvilke jeg selvfølgelig ikke vil eller kan.

- Jeg har jo en ny lejlighed at betale til så det helt umuligt.

Sådan indleder Lonnie G en mail til nationen! om den meget mystiske situation hun står i, fordi hendes boligselskab ikke vil anerkende, at hun har opsagt sin lejlighed i maj måned – og at hun derfor skal betale dobbelt husleje i en ny opsigelsperiode.

De sagde han ikke skulle skrive under

Lonnie er førtidspensionist og har ikke råd til at betale de cirka 12.000 kr pr måned ekstra, det vil koste – og hun mener også, at hun har været i kontakt med DEAS omkring opsigelse, og at de telefonisk har bekræftet, at hun havde opsagt lejligheden. Hendes mail – som nationen! har bedt DEAS om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- DEAS siger nu, at de ikke har modtaget min opsigelse, selv om jeg var inde med NemId og opsige den.

- De siger, at de sendte opsigelsen videre til min kæreste, som ellers ikke står på kontrakten - han flyttede først ind nogle år efter jeg var flyttet ind, så han skal jo slet ikke underskrive noget som helst.

- Vi prøvede faktisk, men det virkede ikke, og så fik vi at vide, at han ikke skulle skrive under.

De er så stride

- Det må da være en fejl fra deres side, men de er så stride.

- Det er ikke OK at behandle os sådan. Håber på lidt hjælp fra jer, skriver Lonnie, der har sendt sit bevis – den mail DEAS sendte til kæresten – med som dokumentation.

DEAS: Det var en teknisk fejl

nationen! har spurgt DEAS, hvorfor de ikke vil anerkende, at Lonnie har opsagt sin lejlighed d. 27/5, når de selv har bekræftet det i mailen til kæresten? Og om de selv synes, de giver Lonnie en fair behandling? Og det virkede:

- Vi været i tæt kontakt med Lonnie, hvor vi naturligvis har beklaget hændelsen, som var grundet en teknisk fejl.

- Vi har accepteret hendes opsigelse gældende fra d. 27. maj jf. mailkorrespondance og følger almen procedure for fraflytning i overensstemmelse med lejekontrakten, oplyse DEAS til nationen! og Lonnie bekræfter, at DEAS har meddelt hende, at alt er OK.