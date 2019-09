Q-Park glemmer aldrig: Tastede forkert i februar

Først får man bøde for at taste et tal forkert, og så skal man ovenikøbet også betale for for den parkering, de mener er ulovlig, skriver Kim, der føler at hun bliver straffet dobbelt. Det mener Q-park ikke.

- Hej.

- Den 11. februar 2019 holder jeg min bil i en parkeringsplads kontrolleret af Q-Park.

- Jeg kommer desværre ved en fejl til at indtaste min nummerplade forkert, med et bogstav.

Minder dem om at der er faldet en dom om tastefejl

- Jeg kan se, at de har trukket 133 kr. fra min konto for den tid jeg har holdt der, men samtidig udsteder de mig en parkeringsbøde. Parkering og øde er nu næsten 900 kr.

- Den 28. februar 2019 skriver jeg så til dem via deres mail. Jeg er nemlig ikke er enig i at jeg skal betale denne parkeringsbøde, og jeg minder dem om, at der er faldet dom i en tilsvarende sag om tastefejl.

- Efter dette får jeg ingen svar tilbage, hvor jeg herefter går udfra at de har droppet sagen.

Men de havde ikke droppet sagen

Sådan indleder Kim T fra Odense et brev til nationen! om den i hendes øjne meget uretfærdige måde hun bliver behandlet af Q-park. Kim har også sendt et link til en artiklel på Ekstrabladet.dk om den dom, hun har nævnt over for Q-park, og selv om man skulle tro at en fejlindtastning er en fejlindtastning, så kan du læse Q-parks svar på det spørgsmål nedenfor. Kims brev fortsætter nemlig således:

- Men de havde ikke droppet sagen.

- Så for ca. en uge siden, kontakter et inkassofirma, der hedder Collectia mig med en opkrævning om, at jeg skal betale en bøde fra Q-Park.

Så nu skal jeg betale bøde OG for den ulovlige parkering

- Jeg synes at denne sag er dybt uretfærdig, siden Q-Park både kan trække den mængde penge for den tid, jeg har haft parkeret min bil, og så bagefter udstede mig en bøde.

- Jeg håber at I kan gøre noget for at hjælpe mig med den her sag, skriver Kim, men nej - i det svar nationen! har fået fra Q-park, er der ikke noget hjælp at hente, for Kim parkerede og tastede forkert på en privat parkeringsplads, og ikke på en offentlig ejet parkeringsplads.

- Der gælder forskelligt lovgrundlag for parkering på offentligt og privat område.

- De landsretskendelser, der henvises til, drejer sig om afgifter givet på offentlig vej af Københavns Kommune.

Q-park: Forskel på vores og på kommunens automater

- Landsretterne fandt, at der i Bekendtgørelse om parkering på offentlig vej § 6 ikke var grundlag for at fastholde en afgift, når der var betalt, selvom der var tastet forkert nummerplade i kommunes automat ved selve betalingen.

- Dette skyldes, at der ikke i bekendtgørelsen var taget stilling til, hvad der skulle ske i et sådant tilfælde.

- Denne bekendtgørelse er, som navnet antyder, kun gældende på offentlige veje og kendelserne finder derfor ikke anvendelse i sager om afgifter givet på privat område.

- På privat område vil grundlaget for vurderingen af kontrolafgiftens rigtighed være den stiltiende aftale indgået mellem parkanten og parkeringsselskabet og de skiltede vilkår, som bilisten må anses at have accepteret.

Og forkert indtastning koster - og kan også koste en afgift

- Byretten i Aalborg har for nylig foretaget denne vurdering og afgjort to sager om fejlindtastning på privat område.

- Retten fandt, at det er fører af køretøjets ansvar, at indtastningen sker korrekt og ordlyden af vilkårene må forstås således, at en forkert indtastning kan medføre en kontrolafgift og dette uanset, at der var foretaget en betaling.

- Ved indtastning af et registreringsnummer i automater på Q-Park’s parkeringspladser, sker der et opslag i Motorregistret.

- Såfremt det indtastede registreringsnummer ikke genfindes i registret, kommer der en tydelig advarsel herom, og bilisten bliver bedt om at bekræfte om man ønsker at gennemføre betalingen eller ej.

Vi kan ikke kontrollere at man betaler for en forkert service

- Det skal noteres, at begrundelsen for at en betaling kan gennemføres for et registreringsnummer, der ikke forefindes i Motorregistret er, at der kan være tale om en udenlandsk bil og dennes nummerplade vil selvsagt ikke kunne findes i det danske Motorregister.

- Bilisten kan derfor ved normal agtpågivenhed sikre sig, at registrering og betaling blev foretaget korrekt.

- Vi har ingen kontrol over, at parkanten vælger at foretage betaling for en forkert service, i dette tilfælde parkering for et køretøj, der ikke eksisterer, og derfor må parkanten også bære tabet af betalingen for en forkerte registrering, skriver Q-parks direktør Alex Pedersen, der også lige bemærker, at bilister, der ikke er enig i en afgørelse fra et privat parkeringsselskab, kan indbringe sagen for Parkeringsklagenævnet, hvor repræsentanter fra bl.a. FDM og Forbrugerrådet Tænk, vil tage stilling til sagen, men hvad synes du?