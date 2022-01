Råbte uden mundbind på: Så kom politiet

Man skal tænke sig ekstra godt om, før man råber op for tiden. For der er jo corona

- Karma.

Så kort er Peter L's kommentar på Lolland-Falster Folketidendes Facebook-profil om den voksne mand, der tirsdag aften havde 'råbt op og optrådt truende' over for en medarbejder på banegården i Nakskov.



Medarbejderen havde netop bedt nogle drenge om at lade være med at fyre fyrværkeri af, men det syntes manden tilsyneladende, drengene skulle have lov til.

Ophidset

- Det blev den pågældende noget ophidset over, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der blev tilkaldt kl. 19.05, i døgnrapporten. Og Folketidende kan fortælle, at patrujlen endte med at sigte manden - to gange.

Ballade og ingen mundbind

Først for at overtræde ordensbekendtgørelsen, og dernæst for at bryde epidemiloven, da han ikke havde mundbind på.

Men Ole N - som også har blandet sig i debatten på lokalmediets Facebook-side - mener ikke, sagen nødvendigvis er helt så enkel:



- Man kan irettesætte på mange måder.

- Jeg ville nok også stoppe en voksen - uanset hvem - hvis vedkommende virkede truende over for børn, skriver Ole, men hvad tænker du?