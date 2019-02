Racistisk debat: Pia skældte ud på den forkerte

- Det gjorde ondt inden i, da jeg hørte den ublu Kenneth Kristensen Berth, Dansk Folkeparti fra Folketingets talerstol sige 'om erkendelsen ikke bare den, at integrationen af folk fra overvejende muslimske lande, ikke kan lade sig gøre' under 'Paradigmeskift' debatten.

Hvordan mon velintegrerede muslimer har tænkt?

- Hvordan mon alle Danmarks velintegrerede muslimske medborgere, for ikke at tale om velintegrerede folketingsmedlemmer med muslimsk tro, må have tænkt om, at et medlem af folketinget udtaler sig så groft racistisk og generaliserende om en religiøs gruppe medmennesker.

- Og værre var det, at se Pelle Dragsted, Enhedslisten aggressivt blev afbrudt og irettesat af folketingsformand Pia Kjærsgaard, DF, da han udtalte, at han 'stadig blev chokeret over racistiske udtalelser, hvor man lægger en hel befolkningsgruppe for had...'.

Drama i folketingssalen: Pia K. griber ind

20.000 mennesker vil afsætte folketingets formand

Sådan indleder Sikandar Siddique, folketingskandidat for Alternativet, et brev til nationen! om den måde, der blev debatteret på i Folketinget i sidste uge. Sikandar er ikke den eneste, der mener, at Pia Kjærsgaard opførte sig forkert, da hun skældte ud på Pelle Dragsted - på Zenia Stampes Facebook er der således mere end 20000, der har liket et opslag, der handler om at Kjærsgaard skal afsættes.

Bør være tilladt at kalde DF-vås racistisk

Du kan skrive din mening nedenfor - Sikandars indlæg fortsætter således:

- Det er uanstændigt, at Dragsteds civiliserede, naturlig og meget menneskelige reaktion på sådan en gang general og diskriminerende DF-vås ikke skulle være tilladt i det danske Folketing!

- I mine ører klinger det mere end hult, når Folketingets Formand og DF-medlem Pia Kjærsgaard, der i 2003 fik højesteretsdom for, at hendes egne synspunkter gerne måtte kaldes for racistiske, nu 'godt (vil) have sig frabedt', at et folketingsmedlem kalder en grov stigmatiserende generalisering om en religiøs befolkningsgruppe for racistisk?

Kjærsgaard er den sidste der skal udtale sig

- Kjærsgaard er, med højesteretsdommen, den sidste til at vurdere, om andres udtalelser er racistiske.

- Jeg kan ikke acceptere, at et folketingsmedlem fra landets fornemste talerstol uden kritik skal kunne fremsætte en, i mine ører, racistisk udtalelse, om hvilken en gruppe af personer forhånes eller nedværdiges på grund af deres tro?

- Jeg ser folketingsformandens diktatoriske og overraskende ensidige reaktion på Dragsteds kritik af udtalelsen, som demokratisk uværdig.

Pia burde have skældt sin parti-kollega ud

- Skal vi tolererer en folketingsformand, der afbryder og nægter folketingsmedlemmer at stille spørgsmål til et partimedlems grove og racistisk generalisering om, at 'alle muslimer fra alle overvejende muslimske lande ikke kan integreres', når generaliseringen kommer fra formandens parti?

- Er det i orden, at folketingsformanden forfordeler partifæller i stedet for at irettesætte dem, der generaliserende og på racistisk vis håner en befolkningsgruppe og i stedet irettesætter dem, der påtaler det, skriver Sikandar, men hvad tænker du?