Racistisk: Tiden er løbet fra tændstikæske

nationen! har modtaget et brev fra Ole N om Tordenskjold, slavehandel, vikinger, nutid og fortid. Og om at være en hvid, gammel mand

- Må have blus på piben og stryger en tændstik, men opdager så Tordenskjold på forsiden.

- Falder i staver og brænder mine fingre, føler et stik af dårlig samvittighed, thi selvsamme søhelt var under fødenavnet Peder Wessel med på én af de imperialistiske trekantture, hvor skibet blev lastet med krudt, kugler, glasperler og andet tingeltangel i København.

Fik unge mænd og kvinder for tingeltangel

- Herfra sejlede det til Christiansborg på Guldkysten i det nuværende Ghana, hvor lokale høvdinge byttede nabostammens unge mænd og kvinder for alle de både nyttige og mere pyntelige genstande, som Peder Wessel og hans samvittighedsløse kumpaner medbragte.

Fyldt op med lænkede mennesker

Sådan lyder indledningen på et brev fra Ole N, der er en ældre mand, der synes, det er pinligt at være dansker, og fuld af selvhad til sit liv, sit folkelige tilhørsforhold, sin hudfarve. Ole har gravet i historien og ladet især tankerne om søhelten Tordenskjold flyde. nationen! har bedt fabrikken, der sælger sælger et par millioner æsker Tordenskjold-tændstikker om året i Danmark, om de har planer om at skifte designet ud. Deres svar kan du læse nedenfor. Oles brev fortsætter nemlig således:

- Vel ankommet blev søheltens skib tømt for tingeltangel og fyldt op med ulykkelige lænkede mennesker, som blev tvunget til en mildt sagt hæslig sørejse til Caribien, hvor de blev byttet til rom, tobak sukker og andet, som vi danskere gerne købte, når skibet vendte hjem til København eller Flensborg, som var én af de mest aktive slavehandler og rom-byer i det danske rige.

- Den dag i dag er Flensborg i øvrigt kendt for sin glimrende Hansen Rom, så heldigt, at Flensborg ikke stemte sig hjem til Danmark i 1920. Nu er Flensborg bare et ekstra søm i tyskernes skyldskors.

Det burde være et foto af racist-fordriveren Mugabe

- Disse umenneskeligheder udført af mine forfædre berøver mig glæden ved tobakken, men jeg gyser også af pinlighed, når jeg hører ordet Christiansborg, thi slottet på holmen i København minder mig om sin forgænger på slavernes kyst.

Robert Mugabe på tændstikæskerne? Foto: Claus Bjørn Larsen

- Nej, tændstikkerne kunne passende skifte navn til Robert Mugabe, thi han fordrev jo de imperialistiske, racistiske farmere med ild og sværd og skabte et frit Zimbabwe.

- Tænder endelig piben og tænker tilbage på dengang, da jeg røg Kings, drak Rød Tuborg og lyttede til Papa Bue og hans Viking Jazzband.

Pinligt at være dansker – og svensker

- Gys et minde om de fæle vikinger, som dræbte de engelske kvinder, voldtog de stakkels mænd og slæbte deres børn til Danmark og et liv i trældom.

- Det værste er dog Papas glansnummer: ’The white cliffs of Dover’, så er racismen vist klar nok, ikke sandt?

- Pinligt at være en gammel dansker. Fuld af selvhad til mit eget liv, mit folkelige tilhørsforhold, min hudfarve, som på forhånd dømmer mig i de retfærdiges øjne, men hov!

Tændstikdirektør: Tordenskjold var yngste skibsdreng

- Mine tændstikker kommer fra Sverige. Kan de leve med det, skriver Niels O. og Swedish Match skriver til, at det kan de godt:

- Tak for at gøre opmærksom på en grum del af Danmarkshistorien, som ikke skal glemmes.

- Men lige i tilfældet Tordenskjold hører det med i billedet, at Peter Wessel (hans fødenavn) var blot 16 år, da han som yngste skibsdreng påmønstrede et slaveskib. Turen fra Afrika til Caribien blev både hans første og eneste togt med slaver.

- Med andre ord vil jeg tillade mig at mene, at alle kan stryge deres tændstikker fra Tordenskjold-æsken med god samvittighed, skriver tændstikgigantens directot for public affairs Rune Siglev, men hvad synes du?

Obs: Inden du stemmer, kan du evt. læse den udførlige beretning om 'Tordenskjold på slavetogt' på forsejl.dk.