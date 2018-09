Rædsel i Sverige: Skuespillere advarer mod at stemme indvandrerkritisk

Lisa Nilsson, Mikael Persbrandt og Helena Bergström er blandt de 252 svenske kulturpersonligheder, der beder svenskerne om at lade være med at stemme på Sverigedemokraterna på søndag. Hvilken effekt tror du opråbet får?

- Hvem interesserer sig for en bunke kendisser, som bor på fine adresse og har brn på fine privatskoler og ikke ved en skid.

- Patetiskt...vi har demokrati, hvis disse nullerter ikke har fattet det... .

Tillykke til Sverigedemokraterna med de ekstra stemmer

Sådan skriver Maria F i en kommentar på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om de hundredevis af kendte svenske skuespillere og andre kulturpersonligheder, der i går i et fælles opråb fortalte, hvorfor og meget de frygter at det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna, kommer til at få indflydelse.

Og Maria er ikke den eneste, der synes at opråbet, som Kjell Bergquist har taget initiativ til på siden 'Vad som helst, men aldrig SD', er helt malpalceret:

- Tragisk med disse kendisser som afskrække og påvirke, hvad fol ksal stemme på i et demokrati, og så er det ligegyldigt hvilket parti det gælder.

- Det her får forresten den modsatte effekt, så tillykke til SD for at få flere stemmer.

Kjell Begquist siger selv, at der er mange, der føler uro og rædsel før søndagens valg, men hvad siger du?

Tror du, at opråbet får flere eller færre til at stemme Sverigedemokraterna?



