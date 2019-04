Raghad: Alle unge bør læse det her

- Jeg vil gerne råbe mine jævnaldrende op, så de vælger en uddannelse, hvor de føler, at de kan være med til at skabe forandring, skriver Raghad, der selv har planer om at læse psykologi

- Vores forældre, bedsteforældre, onkler osv. har sikret, at vi kan få os en uddannelse og være med til at bygge landet op.

- Og de næste generationer er afhængige af vores valg.

En byrde på vores skuldre

Sådan indleder Raghad M., gymnasieelev og filosofisk skribent fra Kolding, et brev, hun håber, alle andre unge danskere vil læse og tage til sig. Raghad vil nemlig gerne give alle unge en påmindelse om, at uddannelse er en nødvendighed for fremtiden. Og hun håber, at hendes ord - fordi hun selv er ung - kan hjælpe dem, der ikke altid lytter, når de voksne snakker. Så brevet - som altså er ment som en motivation - fortsætter således:

Global opvarmning og flygtningekrise

- Vi står i dag med mange problemer, som er en byrde på vores skuldre.

- Vi har bl.a. den globale opvarmning og den store flygtninge-krise, og der er behov for, at flere tager en uddannelse, der gør dem i stand til at bekæmpe den demografiske udfordring og ikke mindst problemer med fattigdommen, hvor flere børn ikke har en mulighed for en normal hverdag.

- Vi kan ikke beskylde andre for den nutid, vi har, men det eneste, vi kan gøre, er, at vi kan ændre vores virkelighed, for vi er de næste ledere, læger, lærere, ingeniører, advokater osv.

- Enhver form for uddannelse er brugbart i ethvert samfund, da alt uddannelse kræver, at man bliver anerkendt og derved får et bevis, altså det kræver en periode, hvor ens identitet bliver udvidet.

Fint hvis du vil være renovationsarbejder

- Jeg har ikke noget imod, hvis man har valgt en uddannelse, hvor man bliver renovationsarbejdere, frisør, tømrer, slagter osv., hvis det er ens ambitioner, og det er det vigtigste princip i et valg af en uddannelse, men jeg er imod, at man vælger en retning, hvor man er usikker.

- Jeg skriver dette, da jeg tror på, at vi kan tage beslutningen nu, selvom vi er unge mennesker. Men vi bliver nødt til at kigge på de muligheder, vi har, for at vi kan sikre de næste generationer en god fremtid.

- De ældre generationer har lært af deres fortid, og det bliver vi også nødt til at gøre.

Ét menneske kan skabe forandring

- Vi skal ikke gentage fejlene, når vi er opmærksomme på dem. Historien har lært os, at et menneske kan skabe en ændring, så længe at det er med til at skabe en forandring, hvor flere får opfyldt deres behov.

- Jeg vil gerne råbe min jævnaldrende op til at vælge en uddannelse, hvor de føler, at de kan være med til at skabe en forandring. Jeg har nu taget et valg, at jeg gerne vil læse til psykologi, da jeg mener, at ethvert samfund er afhængig af det enkelte individ.

- Det er vigtigt, at man har det stabilt som et menneske, fordi et samfund har ingen betydning, hvis det ikke værner om det enkelte individets behov.

- Hvad er dit valg, slutter Raghad.