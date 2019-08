Rahima er enig: Danske kvinder er ikke ludere

Det er racistisk at kalde danske kvinder for ludere, og det er racistisk at give sig selv lov til at være i et hyggeforhold med en dansk kvinde, fordi man synes, hun er en billig luder og ikke fortjener kærlighed, lyder det fra gymnasieelev og debattør Rahima, der har læst et interview med Martin Henriksen

- Hej. Jeg skriver dette indlæg som en kommentar til det Martin Henriksen udtalte sig om i artiklen 'Muslimske miljøer præges af racisme mod danskere'(bragt den 29. juli 2019).

- Ifølge artiklen siger Martin Henriksen: 'Jeg har igennem mange år beskæftiget mig med arabiske, somaliske og muslimske miljøer, og en stor del af dem er ganske enkelt racistiske og fordomsfulde i deres tilgang til danskerne'.

Det er det vi skal forholde os til



- Han fortsætter: 'Det er jo stærkt uholdbart, at der er personer og grupper i Danmark som i den grad ser ned på ikke-muslimer og almindelige danskere. Danskere kaldes for danskersvin, danskerluder, kartofler, vantro og alt muligt andet. Og det er bare vigtigt at forstå, at når nogen kalder en dansker for kartoffel eller vantro, at så er der tale om nedsættende racistiske bemærkninger. Det er det, det er, og det skal vi forholde os til'.

Uenig i generaliseringer

Sådan indleder Rahima - 18-årig syrisk flygtning, der har været i danmark i snart fire år og lige skal til at starte 2. g på erhvervslinjen på Herningsholm Gymnasium - et brev til nationen! om racisme.

Rahima er selv kurder fra Syrien og har skrevet flittigt på nationen! om politik og debat her. Du husker måske Syrisk flygtning: Spild af tid at lære at tale dansk (1190 kommentare) om paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik - eller Se også: Rahima: Nok den teenager der får flest negative kommentarer i Danmark , og Muslimske Rahima: Forskellen på mig og Pernille Vermund(825 kommentarer, og nu vil hun gerne fortælle, at hun faktisk er enig med Martin Henriksen (tidligere udlændingeordfører i DF) i nogle, at de ting, han siger.

Der findes desværre muslimer som er racister

Rahima understreger for en god ordens skyld, at det kun er nogle af Henriksens betragtninger, enig i - og kun ting, kun når det handler om en bestemt gruppe af muslimer. Men hun er 'naturligvis uenig i at han bruger generaliseringer, og når han siger at flertallet er på denne måde. 'Det er også fordomsfuldt!'.

Hendes brev fortsætter derfor således:

- Der findes desværre muslimer, som er racister overfor danskere.

- Der findes muslimer som hader den måde danskerne lever på.

- Der findes muslimer, som kigger ned på ikke-muslimer.

- Dem er jeg også meget træt af, måske mere end Martin Henriksen er!

Racisterne kalder danskerne for svin

- Jeg synes det er vigtigt, at man respekterer forskelligheder og hinandens holdninger.

- Det er racistisk at kalde danske kvinder for ludere.

- Det er racistisk at give sig selv lov til at være i et hyggeforhold med en dansk kvinde, fordi man synes, hun er en billig luder og ikke fortjener kærlighed.

- Det er racistisk at kalde danskere for svin.



Og forhindrer deres børn i at få danske venner

- Det er racistisk at forhindre sine børn i at få danske venner, fordi man ikke gider at ens børn skal blive integreret (det er i virkeligheden lige så racistisk som når nogen danske forældre forhindrer deres børn i at få muslimske venner.)

- Racisme er at tage afstand fra folk og se ned på dem på grund af deres kultur, race eller religion.

- Og vi må ikke normalisere racisme. Racisme er Racisme.

Men danskerne er ikke svin eller ludere

- Danskerne er ikke svin.

- Indvandrerne er ikke perkere.

- Danske kvinder er ikke ludere.

- Muslimske kvinder er ikke skraldeposer.

- Flygtninge er flygtninge. De er ikke velfærdsturister.

- Vi alle er mennesker. Vi har bare valgt forskellige måder at leve på. Og det er mere end okay, så længe det ikke skader andre.

- Vi alle er mennesker, og vi har i dag brug for hinanden meget mere end nogensinde.



Vi har brug for hinanden ... for fanden

- Og hvis nogen spørger hvorfor vi har i den grad har brug for hinanden, så vil jeg komme med et meget kort og simpelt svar på: Vi har brug for hinanden, fordi vores klima går ad helvede til.... for fanden!

- Og vi har stadigvæk travlt med at kalde hinanden de værste ting, bare fordi vi har forskellige holdninger eller har valgt forskellige måder at leve på, skriver Rahima, men hvad tænker du?