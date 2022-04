Ramadan-løgn: Spiser i smug

Mange etniske danskere har ikke blik for den sociale kontrol, der bliver udøvet af f.ex. religiøse elever over for elever, der ikke faster.

- Facebook flyder lige nu over med ramadan-hilsner fra en masse etniske danskere, der ikke er muslimer.

- Det er jo udtryk for mangfoldighed, siger de - ligesom at sige god jul.

- Nej, venner det er det ikke.

Den værste tid på året

Sådan indleder socialdemokratiets Lars Aslan Rasmussen et debatindlæg om ramadan - og nogle af de problemer, han synes der er forbundet med at folk faster fra solopgang til solnedgang. Og de problemer, folk der der har rødder i Mellemøsten og som har forældre. der ikke er praktiserende muslimer og derfor ikke holder ramadan har. Lars' brev fortsætter nemlig således:

Muhammed til Mette F.: Mangler respekt

Elever var nødt til at lyve

- Det er på mange måder den værste tid på rådet.

- Fra min barndom kan jeg huske hvordan de mere religiøse elever i skolen på Nørrebro, udøvede voldsom social kontrol overfor de elever, der ligesom jeg ikke fastede. Vi blev konstant mødt med kommentarer som:

'Det er haram(urent) at spise', 'Du er ikke en rigtig muslim', 'du er så danskeragtig' og 'Du er vantro'.

- Senere da jeg blev lærer har jeg oplevet præcis det samme. Religiøse elever. der konstant er efter de mindre religiøse elever, som ikke faster.

- Jeg har endda oplevet hvordan elever med kurdiske rødder ligesom jeg selv, var nødt til at lyve om at de overholdt ramadanen, for ikke at blive frosset ude, og jeg har oplevet børn med handicap blive tvunget af deres forældre til også at faste.

Ismail har lært sine børn at faste til kl. 12.00: Støjberg har en pointe

Det ser de etniske danskere ikke

- Alt det ser man ikke som etnisk dansker, og slet ikke når man bor og kommer i de fine dele af byerne, langt væk fra ghetto-områderne og de nedslidte folkeskoler.

- Men hvis man gjorde, ville man opleve hvordan de mest islamistiske elever og forældre, udøver massiv social kontrol mod de mere sekulære med flygtninge og indvandrer baggrund.

- Sammenligningen med jul og ramadan er iøvrigt hel skæv. Ramadan er en måned hvor man hverken må spise eller drikke fra solen står op til solen går ned. Noget som enhver sundhedsekspert vil fraråde

Hils løs - men lad være med at gør det til jul

- Desuden så bliver man straffet med fængsel i en lang række muslimske lande, hvis man ikke overholder fasten eller fx spiser i det offentlige rum

- Så send alle de ramadan hilsner I vil, men lad være med at sammenligne det med jul eller kald det for mangfoldighed

- Og husk så også at sende en tanke til alle de mange mennesker i Danmark, der har rødder i Mellemøsten, som ikke er praktiserende muslimer, og som i denne tid bliver udsat for et enormt socialt pres, som de færreste kender til, skriver Lars, der håber, at folk, der har lyst til at faste gør det - og at folk, der ikke ønsker at faste, gør det, og at ingen bliver straffet eller presset pga af deres valg, men hvad tænker du?

Lærer synes det er synd: Igen i år har jeg måtte sende fastende elever hjem