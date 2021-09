Ramaskrig: Plejebarn på tre år udvist - alene

De svenske myndigheder har besluttet at udvise en tre år gammel nigeriansk dreng, der bor i en svensk plejefamilie i Skåne. Det er der 132.000 svenskere, der er vrede over

- Det er fuldstændig vanvittigt at udvise denne lille dreng.

132.211 protesterer

Sådan skriver Maria R., der er en af de - hold fast - 131.655 personer, der har skrevet under på en protest imod den udvisningsafgørelse, de svenske migrationsmyndigheder har truffet i sagen om 'Tim'.

Den lille nigerianske dreng kom til Sverige med sin mor for tre år siden - han var 11 dage gammel, da de krydsede grænsen. Han blev hurtigt placeret på et børnehjem, fordi moderen - som nu er udvist - ikke kunne tage vare på ham. Han bor nu i en plejefamilie med to søskende:

Han er vores familiemedlem

- Vi er desperate over, at det her kan ske.

- Han er vores familiemedlem,

- Han er som alle andre treårige, han udfordrer os og kan lide at lege med sine søskende - en superdejlig fyr, der lærer meget hurtigt, siger plejemoderen Sandra til den store svenske avis Expressen i dag.

Plejefaderen hedder Victor, og han og Sandra kæmper nu sammen med organisationen Brinn for barnen og forsøger at samle nye oplysninger ind, der kan få Migrationsverket (Sveriges svar på Udlændingestyrelsen) og Migrationsdomstolen (Sveriges svar på Udlændingenævnet) til at behandle sagen igen.