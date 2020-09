Ramt af frosne burgere: Invalide Brian har fået nok

Skulderskadede Brian har været igennem jobcenterets tre-årige ressoruceforløb én gang – og nu skal han have endnu et. Han synes førtidspension ville være mere korrekt.

- Mit navn er Brian.

- Jeg er 50 år, og kom til skade på mit arbejde for ti år siden.

- Det er mig der blev danmarksberømt, da min sagsbehandler spurgte mig, hvordan jeg klarede mine toiletbesøg – altså tørrede mig i røven.

Afklaring, afklaring og mere afklaring

- Nu skal jeg så have et nyt ressourceforløb på 3 år.

- Efter at jeg lige har brugt 3 år med ingenting, mener de, at de har brug for at afklare mig endnu mere – nu i en smerteklinik, samt udrede, om jeg har fået PTSD af deres behandling i kommunens jobcenter.

Sådan indleder Brian, som du muligvis kan huske fra Numse-forhør på jobcenteret: Hvordan tørrer du dig?, et brev, om det brev han netop har modtaget fra Hedensted kommune.

35 procent invalid af frosne burgere

Brian fik sidste år fik sat gang i debat om værdighed og menneskesyn på jobcentrene, og nu mener han at den debat skal vækkes til live, da han skal møde på torsdag hos kommunen – og kan se frem til endnu tre års undersøgelse. Brians brev fortsætter nemlig således:

- Jeg fik min arbejdsskade i 1998 - altså for 22 år siden - ved at en kasse frosne burgere på 20 kg, faldt ned på min højre skulder fra en reol på 5 meters højde.

- Så var jeg ind og ud af systemet med sygedagpenge og anden offentlig forsørgelse indtil 2006, hvor kommunen gav mig revalidering (jeg fik en pædagog-uddannelse).

- Men jeg kunne ikke arbejde, og i 2010 fik jeg en erstatning for min skulder på én million og 20 tusinde. Vurderingen var at jeg er 35% invalid.

Har brugt mine penge - tid til at give mig førtidspension

- Siden har jeg levet af min erstatning, og senere offentlig forsørgelse og sygedagpenge, og det føles bare så meningsløst, at jeg og de nu skal bruge et nyt 3 års forløb til a undersøge om jeg har taget skade.

- Men det er hverdag for os syge og handicappede i dagens Danmark.

- Vores statsminister fru Mette Frederiksen burde skamme sig over den behandling hun udsætter os for.

- Og til Peter Hummelgaard, vores minister, hvor bliver værdigheden af?

- Har du glemt dit løfte, skriver Brian, der synes han efter 10 år i kommunens hænder, burde få en førtidspension, der ligger på 19.092.00 kr. i stedet for den ressourceforløbsydelse på 15.355.00, han får i dag.