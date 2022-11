Ramt seks gange: Stiger 7 kr.

- Det går nok.

- Nogen steder i verden er der krig og hungersnød.

Seks gange prisstigninger: En lille euro oveni

Sådan skriver Dorthe E. i en af de 733 kommentarer, der er skrevet på TV2 Nyhedernes Facebook-profil om en fynsk juletræsplantageejer, der beretter om (1) prisstigninger på de net, man pakker træerne ind i, prisstigning på den (2) diesel og den (3) benzin, hans traktorer og motorsave bruger, prisstigninger på (4) kunstgødning og (5) sprøjtemidler. Og endelig- dyrere (6) transport:

- Jeg har lagt en lille euro (7,5 kroner, red.) på mine træer, siger juletræschefen til TV2, men Dorthe er ikke den eneste, der synes, at det er til at leve med:

Køb d. 25.12

- Har man råd til pakkerne under, har man nok også til træet, skriver Gitte M. mens Peter C. har det her fantastisk råd til folk, der har svært ved at få julebudgettet til at række:

- De er billige fra den 25/12, skriver Peter.

Juletræs-problemer

Tyskerne skal ikke have så mange

Sidste år fortalte brancheforeningen Danske Juletræer nationen!, at der både var problemer med at skaffe folk til at fælde træerne og chauffører til at sende de cirka 10 millioner danske træer, der bliver eksporteret ud af landet. I år er efterspørgslen fra Tyskland dog faldet med cirka 20 procent, skriver TV2, men hvad siger du?