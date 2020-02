Ramte 16-årig pige: 80-årig afleverer sit kørekort

- Godt han afleverede kortet, det var nok nødvendigt.

- Og godt pigen ikke kom alvorligt til skade.

Sådan skriver Anne R. i en af de kommentarer, der er skrevet på jv.dk om en 80-årig mand fra Ribe, der nu endegyldigt har besluttet at indstille karrieren som bilist.

I sidste uge ramte hans og hans postkasserøde bil nemlig en 16-årig skolepige, der cyklede på Rosen Alle - og kørte videre.

Vidner: Bilisten virkede usikker

Pigen slap med 'knubs', men fordi vidner havde observeret hans usikre kørsel før han ramte pigen, er det lykkedes politiet at finde manden, der nu har besluttet at aflevere sit kørekort:

- Ja fint nok at aflevere kortet.

Måske han ikke var klar over det

- Men håber ikke, at han slipper fra at flygte fra uheldet, skriver Liselotte N i en anden kommentar, med henvisning til at politiet - selv om de over for avisen slår fast, at bilisten ikke nødvendigvis har været klar over, at han ramte cyklisten - nu er på vej til at sigte manden for flugtbilisme, men hvad tænker du?