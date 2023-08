Rasede mod Telmore: Glemte én ting

- Hejsa.

- Undskyld jeg skriver til jer, men synes det her skal ud nu.

- Det drejer sig om min far, der købte en Apple tlf igennem Telmore sidste år.

- Der var garanti, og den gik så i stykker i år pga af software fejl.

Jeg vil have pengene

Sådan indleder Claus A. et brev til nationen! om at bo sammen med sin far Knud på 74 år - og prøve at hjælpe ham med at få en god behandling hos Telmore.

For selv om Telmores kundeservice har sendt diverse mails, hvor de skriver, at Knud kan få pengene retur – og at de er på vej – så sker der ikke noget.

Og nu håber Claus og Knud, at det her brev til nationen! kan få Telmore til at vågne op. Brevet – som Telmore kommenterer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

Den kan ikke laves

- De havde den inde for kigge på den, og den kan ikke laves.

- Han blev lovet enten at få pengene retur fra telefonen eller ny tlf, og min far valgte så pengene.

- Så begyndte problemerne – og stadig har min far ikke gået penge.

Det kan ikke være rigtigt

- Det kan ikke være rigtigt, skriver Claus, og nationen! har spurgt Telmore, hvorfor de mandag i sidste uge skriver 72 timer - og hvornår Knud får sine penge? Og det svarer selskabet på sådan her:

Vi skulle have sagt 14 dage

- Knud eller Knuds søn glemmer at fortælle, at den pågældende iPhone 12 er købt på afbetaling, hvilket betyder, at låneaftalen er igennem Express Bank.

- Den eneste fejl, der således er sket, er at vores kundekonsulent desværre er kommet til at give forkert information omkring tilbagebetalingstidsrum, eftersom der kan gå op til 14 hverdage og ikke 72 timer, når det er igennem Express Bank.

Men han har fået pengene mandag

- Vi har derfor talt med Knud i fredags og fået bekræftelse på, at sagen er blevet hastebehandlet, da vi har stillet en forkert tilbagebetalingstidsrum i udsigt.

- Knud har derfor modtaget refusion i dag mandag, skriver Telmore, men hvad mener du?