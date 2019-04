Rasende togpassagerer: Vi føler os helt værdiløse

Ingen bænke, ingen ventesal, ingen toiletter og ingen tid til at nå næste bus eller tog. Og det værste er, at ingen åbenbart har ansvaret, skriver Christine

- Jeg sidder på Hillerød station. Mit S-tog ankom 15:25.

- En stor menneskemængde, ganske som der plejer at være, er lige stået ud af toget.

Man kan ikke komme frem eller forbi

Sådan indleder Christine H et åbent brev til DSB, Movia og samtlige andre transportinstanser, der har ansvaret for stationer, køreplaner, lokaltog og S-tog. Hun - og som du kan læse adskillige andre passager - undrer sig nemlig i den grad over 'alle sammens ansvarsfralægning'. Og den i den grad nedladende behandling, hun føler at hun er udsat for som transportkunde. Hendes brev - som du gerne må dele til andre, der bruger offentlig transport - fortsætter nemlig således:

- Vi er alle ekstremt stressede over de vilkår i pålægger os, fordi vi skal nemlig videre. Og vi kan ikke nå det. På grund af de vilkår i byder os.

- Man kan ikke komme frem. Vi kan heller ikke komme forbi hinanden.

Der er ikke tid til at nå bus eller tog

- Vi kan heller ikke lade alle de andre gå forrest og så selv - i ro og mag - gå til vores næste tog eller bus, for det giver i os ikke tid til.

- Så vores lokaltog kører lige for næsen af os.

- Igen.

- Igen igen. For nok 30'te gang i år.

- Så nu sidder vi her på jorden, fordi der er så få bænke.

- Jeres ondskabsfulde argument er, at i ikke kan holde ud, at en hjemløs har et sted at hvile sig.

- Og ja, hvad bilder et menneske sig ind, at ville hvile sig, syntes i at tænke. Især om hjemløse.

Ingen bænke, ingen ventesal og ingen toiletter

- Vi har ikke et varmt sted at ophold os i. Fordi det har i taget fra os.

- Vi har ikke et toilet vi kan bruge. For det har i taget fra os.

- En ældre dame står og klamre sig til en lygtepæl, fordi hun er usikker i balancen. Det blæser og er koldt. Det ser ud til det vil regne om lidt.

- Mon vi nu også får hovedpine af diesel os i lokal togets kupe, når vi endelig kan komme afsted med det tog?

Hvorfor behandler i så værdiløst?

- Og mon det tog standser ved vores station? Eller skal vi gå ekstra meget, fordi i har sløjfet stoppet ved vores station på hvert andet afgang?

- Hvorfor behandler i os så værdiløst?

- Den dame, der står her ved siden af mig er rasende. Hun siger i gør tykt grin med os. Gør i det? Eller kringler i den bare?

- Er det en 'går den, så går den' attitude i har over for os? En 'De har ikke råd til en bil, så de er fanget hos os. Vi kan behandle dem så ringe vi vil'-attitude, slutter Christine, men hvad tænker du?