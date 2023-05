Raser mod bank: Skal ikke have rabat

Claus R blev hidsig, da han bank skrev at de havde oprettet ham som bruger på en rabatportal. Bankdirektøren indrømmer, at mailen kunne misforstås

- Jeg skal have luft!!!

- I går modtog jeg nedenstående e-mail fra Visma LogBuy ApS.

- Min sparekasse har oprettet mig som bruger på Visma logBuy`s ’rabatpotal’.

- Jeg føler mig noget utryg ved, at et pengeinstitut bare går ind og opretter mig som bruger med brugerprofil, som jeg bare skal godkende.

Hvad blev der af 'vi har et godt tilbud'

Sådan indleder Claus R. en mail til nationen! om at have en bank, der giver hans mailadresse videre til en rabatportal.

Claus har efterfølgende kontaktet Visma, der har slettet ham, og han er også på vej til at klage til Forbrugerombudsmanden over mailen, men han håber at det her brev, kan sætte endnu mere fokus på det digitale overgreb, han føler han er udsat for.

Nedenfor kan du se hvad Sparekassen Djursland mener om sagen. Claus’ mail fortsætter således:

- Er det i hele taget lovligt bare at oprette mig som bruger i et andet firma, som man pludselig er begyndt at samarbejde med - for at øge sin egen profit?

- Uden at kontakte mig først??

Bankdirektør - uha træls

- Jeg mener at det er god firma politik, at sparkassen kontakter deres kunder og siger at de har et ’godt’ tilbud, skriver Claus, og nationen! har spurgt Sparekassen Djursland, hvor mange der har klaget over at I har tilmeldt dem. Og om de godt kan forstå, at Claus er utryg? Og det svarer sparekassen på sådan her:

- Uha – træls at en kunde misforstår efter vores mening et godt tilbud.

- Vi har sendt tilbuddet ud til vores garanter for at give dem – efter vores mening – et ekstraordinært eksklusivt tilbud fra en seriøs samarbejdspartner (VISMA)

Vi medgiver at det kan misforstås

- Vi udtaler os generelt – og kan oplyse, at vi IKKE har oprettet de pågældende kunder i noget – det skal kunden selv gøre ved at aktivere, hvilket han så ikke ønsker.

- Henvendelsen kommer fra OS i Sparekassen – og alene til de kunder, som ikke har frabedt sig kommercielle henvendelser.

Og vi skrev også at det er ufarligt

- Vi medgiver så, at det KAN misforstås – og det vidste vi godt på forhånd – så derfor sendte vi et lille ekstra brev den 4. maj til alle kunderne, for at 'advare' dem – og samtidigt fortælle, at det var ufarligt.

- Men - igen ærgerligt, at et godt tilbud kan misforstås. Hvis kunderne IKKE gør noget – ja, så får de ikke mere i denne sag. Ønsker man SLET ikke noget kommercielt, så kan man henvende sig, skriver direktøren, men hvad siger du?