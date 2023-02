Raser mod bar røv: Kig dig selv i spejlet

- Enig.

- Hvorfor SKAL man absolut bade i bar røv?

- Tag da i det mindste badebukser på.

Smidt ud af vinterbadeklub: Nøgen jyde gloede på damer

Spørg dig selv: God ide uden tøj?

Sådan skriver Lonnie B. i en af - hold fast - 1300+ kommentarer, der er skrevet på TV2 Østjyllands Facebook-profil om de vinterbadere, der strømmer til Almind Sø for at tage en dukkert og nyde den nye store sauna. Og det badetøj, de ikke bruger.

Annonce:

- De mennesker, der kommer herned, skulle måske stå derhjemme og taget tøjet af, kigge sig selv i spejlet og spørge: Er det her nu også en god idé, siger en de lokale, Per, nemlig til TV2 Østjylland og peger på, at forbipasserende børn på to-fire-seks år jo er i den højde, hvor det eneste, de oplever, er numser, tissemænd og tissekoner. Og Per synes ikke, at børn skal udsættes for alle de numser.



Hurra for forskellighed

Men selv om Lonnie altså giver ham ret, så er de fleste af de mange Facebook-debattører uenige:

- De eneste der giver vores børn er mærkeligt forhold til nøgne kroppe er os voksne...

- Så må man saftsuseme lære sine børn, at nogle mennesker vinterbader nøgne.

- Hurra for forskellighed, skriver Melanie F. således, og Anders G. har fået voldsomme 334 likes for denne kommentar til Pers klage over vinterbadning uden tøj:

Tak - sådan én vil jeg ikke blive

- Det er en vigtig reminder om, at jeg skal leve mit liv, så jeg ikke bliver en sur bitter mand!

- Tak for det, skriver Anders.

Normalt at bade nøgen - og badetøjs forbud i sauanen

Sauna- og vinterbaderforeningen Almind-Wellet er på får år blevet så populær, at der er lukket for nye medlemmer.

Annonce:

Foreningen som også har deltaget i debatten, skriver på hjemmesiden, at det er 'en normal kultur blandt vinterbadere at bade nøgne'. Og at badetøj i øvrigt er forbudt i den store sauna pga giftige dampe, hygiejne og kultur, men hvad mener du?