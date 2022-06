Raser mod hamburgerryg: Ikke spor latterligt

Nogen mener, at det er forkert at spise dyr og/eller produkter, som udnytter dyr. Nu skal domstolene tage stilling til retten til vegansk mad

- Man skal passe på med at latterliggøre det.

- For mig at se er det kun et spørgsmål om tid, før etisk veganisme bliver anerkendt på linje med andre former for tro og overbevisninger.

Det smager ikke af noget

Sådan siger Maria Ventegodt, jurist og national chef ved Institut for Menneskerettigheder, til Politiken om de retssager Dansk Vegetarisk Forening nu indleder mod Jammerbugt og København samt Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Foreningen kæmper for retten til at børn i daginstitutioner og syge på hospitalerne kan få mad uden kød, mælk og æg. Det gjorde de også for fire siden med borgerforslaget 'Grøn mad i alle offentlige køkkener'. Et forslag, der fik mere end 12.000 støtter - bl.a fra en kvinde på 99 år.

Kirsten, 99 år, får mad fra kommunen: Åh nej, kød igen

Stort stykke hamburgerryg - men intet grønt

Hun skrev - med hjælps fra datteren - til nationen!, at det kommunale kød var uden smag:

- Jeg er bare så træt af al den kedelige mad med kød.

- Det smager ikke af noget.

- Et stort stykke kød (hamburgerryg) med tre kartofler til og en hvid sovs med asparges ... men ingen tilberedte grøntsagsretter, skrev Kirsten dengang, men hvad tænker du?