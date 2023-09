Raser mod IKEA: - Føler mig holdt for nar

Jørgen skrev og ringede i ugevis til IKEA, og fik til sidst at vide at hans 'sag' om sofa-sammenbruddet slet ikke var oprettet. Så skrev han til nationen!

- D. 3-8-23 skrev jeg til 'kundesupport' hos Ikea. Det drejede sig om en sofa, der var gået i syningen i det bærende stof.

- Jeg fik et standardsvar, hvor der stod, at der ville gå op til 8-10 hverdage, før de kunne svare.

- Deres svar kom d. 16-8 kl. 12:53, og at de gerne ville se billeder af skaden. Mit svar blev afsendt med billeder 10 minutter senere.

Så ringede jeg to dage efter

Sådan indleder Jørgen F. en mail til nationen! om IKEA's kundeservice eller rettere mangel på samme. For Jørgen har – efter at have sendt mail og billeder – ringet til IKEA ad flere omgange og blandt andet spurgt efter en synsmand. Men intet er sket, og nu håber han, at det her brev kan få møbelgiganten til at svare ham. Han synes nemlig, en sofa til 4099 kroner købt i oktober sidste år skal kunne holde længere:

- Jeg ringede til 'kundesupport' d. 18-8.

- Og efter endnu en samtale d. 21-8, hvor jeg lagde vægt på, at jeg ikke ville vente til slutningen af ugen, før jeg hørte fra Ikea, kunne jeg fredag d. 25-8 konstatere at, det kom jeg så til.

- Træt af situationen ringede jeg igen - og fik at vide, at sagen overhovedet ikke er oprettet, og dermed ikke på nogen måde behandlet.

- Jeg føler mig holdt for nar, er blevet løjet for og holdt hen med pis og papir af Ikea.

Stor virksomhed, enkel opgave

- Det er mig uforståeligt, at en så stor virksomhed ikke formår at løse så enkel en opgave, skriver Jørgen, og nationen! har bedt IKEA svare på, hvad de synes om den skade, der er på sofaen, hvorfor det skal være så svært at få dem i tale, og endelig hvornår Jørgen kan regne med at få en ny sofa? Og det svarer de på sådan her:

Vi beklager: Procedurefejl

- Det er aldrig i orden, at vores kunder står tilbage med en dårlig oplevelse. Og det er tydeligt, at kunden i dette tilfælde ikke har modtaget den hjælp og service, der er blevet efterspurgt.

- Der er desværre sket en procedurefejl fra vores side, og det beklager vi meget.

- Vi har været i dialog med kunden og fundet en løsning, skriver IKEA, og Jørgen bekræfter til nationen!, at han får pengene retur og at IKEA kommer og henter sofa plus en stol.