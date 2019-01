Raser mod kommunen: Heidi har 500 kr., men den rådne tand koster 10.000 at lave

'Jeg har døjet med ondt i hovedet i 3 uger, og lægen mente først det var migræne.

I går var jeg så ved lægen igen, halvt lam i ansigt, og nu viste det sig, at det var rodbetændelse i en tand.'

Kommer til at koste 10.000 kr

'De snakkede om prisen – og det kommer jo selvfølgelig an på hvor slemt der er når de åbner mig - men de sagde jeg skal regne med 10000+.

De sagde også at det hastede, fordi der kan komme blodforgiftning.'

Og dem har jeg ikke

Sådan indleder 26-årige Heidi et brev til nationen! om den ubehagelige situation, hun er havnet i. For Heidi har ikke 10.000, og hun kan ikke skaffe 10.000, og da hun forsøgte at forklare Thisted Kommune, at hun havde brug for hjælp, så fik hun at vide, at den slags altså tager tid. Og det synes hun ikke rimer på, at kommuner har noget, der hedder 'Borgerservice', og derfor synes hun, at alle skal vide, hvordan Thisted Kommune er at bo i.

Jeg er på SU og har 500 tilbage hver måned

'Jeg er på SU og får 8300 kr og det er til husleje og togkort og mobil og forsikring og mad osv og når alt er betalt, har jeg ca 500.

Jeg kan desværre ikke optage lån for da jeg var 18 år gammel tog jeg et forbrugslån, der ikke kunne betales tilbage, desværre.

Så kommer man jo i Ribers.'

Hvor er hjælpen til de svage?

'Så jeg ringede jeg til Thisted kommune og hørte om jeg kunne låne, da jeg var på SU. Ja sagde de, men behandlings tiden er 4 uger.

Men det kan man altså ikke vente med betændelse i hele kæften - som kan resultere i blodforgiftning.



Hvor er hjælpen til de svage i samfundet, skriver Heidi, og nationen! har bedt kommunen svare på netop det spørgsmål:

- Den maksimale sagsbehandlingstid er fire uger. Men det betyder ikke, der går fire uger, før borgeren får svar.

Akutte sager bliver prioriteret

- Vi forsøger altid at behandle indkomne sager hurtigst muligt, og akutte sager bliver naturligvis prioriteret.

- Så derfor behandler vi denne sag så hurtigt, som vi kan, lyder det fra ledelsessekretariatet i Thisted Kommune.