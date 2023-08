Raser mod Mobilepay: Mafiametoder

Hver gang du betaler 100 kroner til en butik/virksomhed på Mobilepay, så skal Mobilepay nu have 99 øre. Det er der mange, der raser over - og Leif vil have politikerne til at gribe ind

- Hold mønten i live!

- Snart er alt digitalt og kontrolleret.

- Og de bare kan slukke for det. Som i Kina, hvis man er en B-borger.

Lad vær -100 kr bliver til 99,01 kr

Sådan skriver Natalia S. i en af de - hold fast - 1100 primært rasende kommentarer, der er skrevet på Ekstrabladets Facebook-profil om de nye priser Mobilepay indfører om en måned.

Over 1000 af Ekstrabladets Facebook-venner er rasende over Mobilepay, 200 siger OK/liker, mens 100 måber.

- Så er det godt vi har kontanter, skriver Lone J. og Brian N. har lavet det her regnestykke:

- Lad være med at bruge det og gå over til kontanter.

- Bruger man 100 kr. digitalt forsvinder de langsomt.

- 100 kr. bliver til 99.01 kr. 99 kr. bliver til 98.02 kr. og så videre og så videre.

Hvordan i helvede kan det være lovligt?

- Men betaler du derimod 100 kr. kontant så bliver den ved med at være 100 kr. værd.

- Husk det, skriver Brian.

Undskyld mit sprog: Mafiametoder

I en længere mail til nationen! undrer Leif A. sig over, at flertallet på Christiansborg ikke gør noget:

- Hvordan i hede hule helv….. undskyld mit sprog…….. kan lovgivningen tillade. at betalingstjenester kan gøre procentvis indhug i de erhvervsdrivendes avancer.

- Mange har røven i vandskorpen.

- Jeg vil vove at navngive den adfærd, som mafiametoder for at få en del af kagen.

- Det koster nøjagtig det samme, at overføre én krone eller én million kroner med et par bevægelser på mobiltelefonen og tager brøkdele af et sekund, skriver Leif, men hvad synes du?