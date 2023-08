Raser mod ny IKEA: Hvad med os?

Onsdag åbner den svenske møbelgigant et nyt varehus i hovedstadsområdet, der har to IKEA'er i forvejen. Det synes folk i Slagelse og Næstved er snyd

- Øv, endnu et varehus i København.

- Hvad med IKEA Slagelse eller IKEA Kalundborg?

- 3 ud af 3 øst for Storebælt ligger i København.

Næstved har et kæmpe opland

Sådan skriver Karina K. i en af de kommentarer der er skrevet på IKEA Danmarks Facebookl-profil om det nye IKEA på Kalvebod Brygge, der åbner onsdag. Og Karina er langt fra den eneste, der synes at den blå-gule gigant burde have valgt en anden placering.

- Hvad med os på resten af Sjælland, sydsjælland og øerne?

- Mon ikke det var bedre at åbne et IKEA varehus feks i Næstved. Der er jo et kæmpe opland..

- I øvrigt Ikea, I vil jo gerne være med på miljø og lad os passe på med forurening (som er en rigtig god ting for vores skønne jord), men hvad mon det koster for miljøet, når alle os fra yderkredsen af StorKøbenhavn måske vælger at køre i bil til IKEA, skriver Lisbeth J. i en anden kommentar, og Mikkel H. synes også københavnerne har det for nemt:

Forkælede københavnere

- Københavnerne har det som et guldæg!

- Der er brug for IKEA andre steder i Danmark i stedet for at tage kbh som første prioritet hele tiden, skriver han.

nationen! har spurgt IKEA Danmark, hvad de siger til kritikken og forslagene om at åbne i f.ex. Næstved, og det svarer IKEA på sådan her:

- Først og fremmest vil vi gerne sige tak til de mange kunder, der gerne vil have os endnu tættere på.

- Det betyder meget for os, når vores kunder fortæller os, at de savner en IKEA i deres nærområde.

- Selvom det ikke er en del af vores planer at åbne et nyt varehus, så lytter vi, og undersøger hele tiden vores muligheder for at komme endnu tættere på vores mange kunder, skriver IKEA, men hvad synes du?