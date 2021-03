Raser mod professor: Sikke noget pis

- Hold dog kæft med sådan en gang pis.

- Jeg tager olie hver eneste dag pga gigt og det hjælper mig til at få en næsten smerte fri og mobil tilværelse.

Folk over hele verden tager cannabis

Sådan skriver Ole C. i en af de - hold fast - 700+ kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om et stort internationalt forskningsprojekt , der viser, at cannabis ikke lindrer smerter hos mennesker. Et projekt danske Lars Arendt-Nielsen, smerteforsker og professor på Aalborg Universitet.har taget initiativ til som præsident for den Internationale Verdensorganisation for Smerteforskere- og Læger, IASP.

Er gået fra 27 piller til nul

Og Ole er ikke den eneste, der ikke kan få forskernes resultat til at stemme:

- Hvem helvede kan finde på, at sætte sit navn på en sådan undersøgelse?

- Der findes hospitaler, der behandler med cannabis. Folk over hele verden tager cannabis mod alt lige fra smerter til sclerose, kræft osv.

- Jeg selv tager CBD og CBN dråber og er gået fra 27 medicinske piller om dagen til 0 piller, skriver Jannich S. samme sted, og i nationen! telefonen siger Flemming M - der har fået smadret sin fod og derfor spiser for 1400 kr cannabis kapsler hver tredje måned for at dæmpe smerterne - at han ikke ville have noget liv uden cannabis.

Kom hjem til mig - jeg har et liv

- Den professor skal komme hjem til mig og se mit liv. Det er jo ikke for sjov jeg bruger 1400 kr hver tredje måned.

- Cannabis har givet mig mit tilbage, siger Flemming, der har prøvet morfin.

Vi har læst alt og kan ikke anbefale det

nationen! har spurgt professoren, hvad han siger til alle de mennesker, der fortæller, at de har gode erfaringer med at bruge cannabis mod smerter – og får mere appetit? Og hvor pengene til undersøgelsen er kommet fra. han svarer:

- Som præsident for verdensorganisationen for smerteforskere og smertelæger har vi gennemtravlet al tilgængelig litteratur på området og kan på den basis ikke anbefale cannabis til smertepatienter.

Men man skal ikke stoppe hvis det virker

- Vi siger også at tager man cannabis og har man en god effekt er det jo fantastisk og man skal ikke stoppe, men være i tæt dialog sin læge omkring effekter og bivirkninger.

Der er flere, der spørger om undersøgelsen/jeres organisation er finansieret af medicinalindustrien. Er det korrekt eller er det udelukkende offentlige forskningsbevillinger?

- Det er en NGO medlemsorganisation der har til formål globalt at sikre bedre smertebehandling for smertepatienter og styrke forskningen.

Ingen af forskerne har fået løn

- Alle de forskere jeg har haft med til at lave analysen af al litteratur på området er som jeg ulønnet og arbejder frivilligt.

- Det er jo en anerkendelse for en smerteforsker eller -læge at blive inviteret til at deltage i den mest prestigefylde globale smerteorganisation (IASP) med medlemmer i 134 forskellige lande.