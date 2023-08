Raser mod Ryanair: For billigt

- Det er den helt, helt forkerte vej at gå.

- Det er i forvejen alt for billigt at flyve.

Det dummeste vi kan gøre

Sådan skriver Helene Hagel fra Greenpeace til nationen! om lavprisselskabet Ryanairs planer om at opruste i Kastrup.

Ryanair-direktør Michael O’Leary fortalte nemlig tirsdag, at de vil åbne en ny base i Københavns Lufthavn med to fly. Fly, der skal give det irske lavprisselskab bedre mulighed for at sende tidlige og sene flyvninger ind og ud af lufthavnen.

Konkurrent er tilbage: - Rigtig dårligt nyt for SAS!

Skal vi gang med grøn omstilling?

Men stod det til Greenpeace, skulle Ryanair helt droppe planerne.

- Det dummeste, vi kan gøre, er at åbne for flere billige ruter til destinationer, hvor man burde kunne tage toget.

- Dette vil føre til en priskrig, der ud over at være urimelig og aggressiv også gør flybilletterne endnu billigere.

Annonce:

Sig nej tak

- Men hvis vi skal komme i gang med den grønne omstilling af flytransporten, skal billetterne være dyrere. Vi skal sige nej tak til Ryanairs nye base og i stedet indføre nogle priser, der afspejler, hvad flyturen egentlig koster os (på miljø- og klimakontoen red), skriver Greenpeace, der helst så, at politikerne greb ind og gjorde togene billigere og bedre og gjorde det dyrere at flyve.

Advarer: Hvide striber kan være fortid