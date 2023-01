Raser mod SAS: Mistede julegaverne

Hun fløj fra London til København for at holde jul - men kufferten med julekjolen og gaverne kom ikke med. Nu er Malene hjemme igen og ret skuffet

- Jeg fløj tirsdag 20. december 2022 med SK1516 fra London til København og havde betalt for et styk bagage, som jeg havde betalt for.

- Ved ankomsten til København klokken 21.20 måtte jeg konstatere, at min bagage ikke dukkede op på transportbåndet.

Jeg kunne ringe om høre

- Det samme skete for adskillige andre mennesker, der havde været med samme fly.

- En person i Service-desken tildelte mig et PIR (Property Irregularity Report, red.) nummer og fortalte, at de kunne konstatere, at kufferten stadig befandt sig i London.

- Beskeden var, at jeg skulle ringe på det angivne nummer efter 24 timer for at høre om, hvilket fly den ville ankomme med til København.

Jeg ringede og ringede og ringede

Sådan indleder Malene H et brev til nationen! om en juleaften uden gaver - og julekjole, og et flyselskab, der tager penge for at flyve en kuffert fra London til København – men som fejler.

Malene har siden den aften ringet til SAS hver dag - flere gange om dagen og hendes oplevelse er, at ingen på noget tidspunkt har ønsket at tage ansvar.

Hendes brev – som nationen! Har bedt SAS om at svare på – fortsætter derfor således:

- En service-medarbejder sagde, at det ikke er SAS' ansvar, men service håndlangeren i London. Det er til trods for, at SAS tager sig betalt for kufferten.

- En anden sagde, 'du er ikke den eneste – det sker tit'.

- Det er min oplevelse, at SAS ikke har placeret et entydigt ansvar i organisationen - en særlig enhed som påtager sig det kundeansvar.

SAS: Der har været udfordringer

- Jeg flyver hjem til London - uden kuffert, uden noget svar, uden nogen vilje til at tage ansvar, skriver Malene.

SAS har svaret dette:

- Desværre har der været udfordringer med bagage i forbindelse med strejken, der opstod i juledagene i London Heathrow.

- Strejken lagde et stort pres på et i forvejen udfordret system i juletrafikken.

Men kufferten bliver sendt til ejeren

- Det resulterede i en masse forsinket bagage, og desværre har ikke alle passagerer modtage deres bagage til tiden.

- Vi er blevet informeret om, at nedenstående specifikke bagage (Malenes kuffert med julegaver og julekjole, red.) vil blive sendt hjem til sin ejer, skriver SAS.

Malene, der nu er hjemme igen i London, bekræfter, at kufferten er ankommet på hendes adresse:

- Alt var i kufferten, så det var dejligt, skriver Malene.

