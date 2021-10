Raser mod SAS

Billetterne til en efterårsferie i Paris blev købt i maj. Men så blev de ombooket, og så blev de aflyst, og så blev familien så sure på SAS, at de skrev til nationen!

- Vi er en familie på 5 - heraf 3 børn

- Vi booker d. 11. maj 2021 en rejse til Paris via Momondo. Det har vi gjort igennem 10 år.

- Vi betalte 4400 kr for 5 billetter. Ud med SAS d. 18. oktober kl. 11.55 og hjem fra Paris med Vueling d. 22. oktober kl. 14.10.

- Men. Den 1. september laver SAS vores afgang om til kl 8:30 om morgenen - det er vi kede af, men accepterer.



- Men det bliver værre endnu.

Og værre

Sådan indleder Martin B et brev til nationen! om at glæde sig til en efterårsferie i byernes by – og ende med at være stiktosset på flyselskaberne SAS og Vueling.

For lige nu ser det ud til, at efterårsferien i udlandet ikke bliver til noget, og det synes Martin fortjener omtale. Han mistænker SAS og Vueling for at sælge hans billetter til andre, der vil betale mere. Hans brev – som nationen! har bedt SAS om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Den 23 september laver Vueling pludselig om på vores reservation - pludselig skal vi flyve kl 07:10 fra Paris. De giver ikke nogen forklaring på ændringen

- Det er vi selvfølgelig kede af, da vi pludselig skal have børnene vækket kl. 04, som jo var baggrunden for at vi havde valgt et senere fly.

- Vi tager kontakt mhp. at få et fly senere på dagen. men kan ikke få det.

Og endnu værre

- Men det bliver værre endnu.

- D. 23 september modtager jeg en sms fra SAS, hvor der står, at det fly, de har rykket mig til, er ’oversold’, og at vi blevet ’rebooked’.

- De skriver ikke til hvad, men på deres hjemmeside kan man se, at de har lavet det om, så vi skal flyve fra KBH til Arlanda og så fra Arlanda til Paris

- Det er mærkeligt, men da vi ikke har hørt noget officielt fra SAS eller andre, venter vi.

- D. 29/9 modtager vi så endnu en besked: 'Vi er kede af at meddele, at det eneste alternativ, der tilbydes af flyselskabet, efter aflysningen af din flyvning SK 0565, er en refundering af din billet.'

De siger, det er oversolgt

- Vi har kontaktet og klaget til SAS og sagt, at vi ikke accepterer, at de pga. at flyet er oversolgt har ændret vores booking. Vi fastholder vores krav om at komme om bord på flyet.

- Det har vi gjort skriftligt og telefonisk

- Det er jo helt vildt, at både Vueling og SAS laver om og endda aflyser folks billetter, hvis det passer dem. Det kan de angiveligt gøre uden at skulle kompensere folk - og det er helt ude i hampen, at det kan lade sig gøre.

- Hvordan kan man planlægge ferier i højtider fremadrettet, når man ikke kan regne med at komme afsted, skriver Martin, og nationen! har spurgt SAS, hvorfor de ikke vil flyve Martin med familie til Paris d. 18. oktober i efterårsferien? Og hvad de synes om Martins beskrivelse af forløbet?

Og det svarer SAS på sådan her:

- Det der er sket er - i detaljer - følgende:

- Familien blev ombooket pga. af et overbooket fly. Så har en anden passager/flere andre passagerer formodentlig afbooket, og så er der blevet ledige pladser.

- Det bør ikke kunne ske, når der er overbooket, da der findes procedurer, der gør at flighten normalt er lukket efter overbookning.

- Men her er der helt klart sket en misforståelse af menneskelig karakter. Vi er glade for at blive gjort opmærksom på dette og har løst familiens problem.

- De er nu booket på den flight, de bookede på fra starten hos SAS, skriver SAS' pressechef til nationen! og beklager den stress, det her skabt.

Pressechefen skriver også, at man ser procedurer igennem allerede her i weekenden, for at undgå at andre havner i samme problemer.

Martin skriver til nationen!, at han er taknemmelig for SAS' svar, og at de glæder sig til Paris.