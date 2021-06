Raser mod TV3: Lav det om

- Jeg er ikke kunde hos TV3, men har en pakke hos YouTv med 10 kanaler for 299 kr.

- Kanalerne er valgt ud fra hovedinteresse for nyheder og sport. Og med i min pakke er 3+, fordi de normalt sender vigtige kampe på den kanal.

- Men jeg har ikke 3.

- Det må de lave om og vise den på begge kanaler.

De burde have advaret os

Sådan skriver Bjarne S til nationen! om den vigtige landskamp, Danmark spiller i aften mod Belgien – en landskamp, der til en del menneskers overraskelse bliver vist på TV3.

Mange er endda vrede over, at det ikke er DR, der viser kampen, men Bjarne er vred over, at det ikke er 3+. For det er den kanal TV3-familien normalt bruger til sport. Hans brev – som TV3/Nordic Entertainment Group har fået mulig for at kommentere – fortsætter nemlig således:

TV3-boss: Nej og nej

- De burde også have varslet en så usædvanlig programændring (mindes ikke de har vist fodbold på kanal 3 nogensinde før) på en vigtig sportsbegivenhed i så god tid at man kunne nå at ændre kanal hos YouTV.

- Derfor synes jeg det er rimeligt de viser kampen på begge kanaler, skriver Bjarne, og nationen! har spurgt TV3, om de har fet henvendelser om kanal-problemet fra andre - og om de kan hjælpe, og sende kampen på både TV3 og 3+. Og de spørgsmål svarer TV3s Kim Mikkelsen meget kort og klart på:

- Nej og nej.

- Vi viser kampen på Viaplay og for at gøre den bredest muligt tilgængelig også på TV3, som er vores mest udbredte TV-kanal, skriver Kim Mikkelsen.

Dennis' nabo havde et godt råd

En anden læser, Dennis U., der heller ikke har TV3, ringede ind til formiddag og var også rasende over udsigten til en landskampaften uden landskamp.

Han fik dog en snak med naboen, der havde hørt at svensk TV4 viser kampen.