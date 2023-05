Raser mod Ukraine: Får 750 mio.

Billigt ukrainsk korn har fået landmænd i fem af Ukraines nabolande til at indføre importforbud. Det bliver ophævet nu - EU sender 750 mio. for at få ro

- Vi imødekommer bekymringerne fra landmænd i nabolandene i EU og i Ukraine.

- EU-Kommissionen har indgået en aftale med Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumænien og Slovakiet vedrørende landbrugsprodukter fra Ukraine.

- Et af de vigtigste elementer er en støttepakke på 100 milioner euro til landmændene i de fem medlemslande.

Prispres får Polen til at forbyde import af korn fra Ukraine

Sikrer vores landmænds levebrød

Sådan lyder det nu fra EUs handels-kommissær Valdis Dombrovsky efter flere uger med hårde forhandlinger om de store mængder korn fra Ukraine, der har fået landmænd i adskillige nabolande til at demonstrere.

Landmændene vil nemlig ikke finde sig i, at billigt korn fra Ukraine ødelægger deres forretning, men nu håber EU altså, at 750 mio. kr. - plus en aftale om, at de ukrainske landbrugsprodukter ikke må sælges i de fem lande - men gerne må transporteres igennem landene - vil skabe ro.

På Twitter glæder EU-formand Ursula von Leyen sig også over aftalen:

- Jeg glæder mig over aftalen, der er faldet på plads - en aftale, der en og på samme tid sikrer Ukraines eksportkapacitet, så de kan fortsætte med at brødføde verden, samt vores landmænds levebrød, skriver von Leyen, men hvad tænker du?