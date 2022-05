Raser over død brors el-regning

Otto synes boligselskabet DAB er rigtig tarvelige. De har nemlig været meget lang tid om at udbetale godtgørelse for elforbrug til hans bror - som nu er død

- Hej

- Min bror fik en lejlighed d. 15. august.

- Hans gasfyr virker ikke da han flytter ind og boligselskabet kommer med nogle varmeblæsere/ olieradiatorer.

Døde før han fik pengene

- Han laver så en aftale med boligselskabet om at han skal have noget godtgørelse da hans elregning vil stige kolossalt. Lejligheden er kold hele tiden.

- Men de er længe om at komme frem til en godtgørelse så min bror desværre når at gå bort.

Sådan indleder Otto S. et brev til nationen! om hans døde bror, og de penge hans bror skulle have haft retur fra boligselskabet for den strøm, boligselskabets varmeblæsere brugte i efteråret og vinteren.

Otto synes nemlig de penge – 2500 kroner i alt – bør indgå i brorens bo, men det synes DAB ikke. Ottos brev – som DAB kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

De 2500 kunne hans børn godt bruge

- Jeg overtager kommunikationen med boligselskabet og vi kommer frem til 25% af de elregninger, han har betalt siden august 2021- februar 2022.

- De vil sætte pengene ind på min konto og det var en helt klar aftale.

- Pludselig finder de ud af at pengene tilhører boet og skal indgå i flytteopgørelsen.

- Det er 2500 kr, som de efterlade børn godt kunne bruge nu, skriver Otto, og nationen! har spurgt DAB ( Allerød Almennyttige Boligselskab), hvad de siger til Ottos krav, og de har sendt dette svar:

DAB: Vi har ikke indsigt i boet

- Det er korrekt, at når en beboer dør, så overgår et eventuelt overskydende beløb fra lejeperioden til boet.

- Herefter er det bobestyreren, som afgør, hvem pengene skal gå til.

- DAB må ikke udbetale beløb til efterladte, da vi ikke har indsigt i detaljerne omkring boet og derfor ikke kan afgøre, hvem den eller de retmæssige modtager(e) er.

Og de 2500 indgår i flytteafregningen

- I den konkrete sag indgår godtgørelsen for det forhøjede elforbrug (2.500 kroner) i den samlede flytteafregning.

- Det eventuelt overskydende beløb overføres dernæst til boet, hvor bobestyreren sikrer, at pengene tilfalder den retmæssige arving, skriver DAB, men hvad synes du?