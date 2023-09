Raser over DR: Arrogant svar

- Lyden kunne godt være bedre.

- Ikke alt, man får fat i, hvad der bliver sagt.

Denne sikkert gode film

Sådan skriver Birgitte K. i en af de 135 kommentarer, der er skrevet på DR1s Facebook-profil om den nye dramaserie 'Huset', der havde premiere i søndags og nu er set af mere end 770.000.

Frank B. synes lyden er 'rædsom', Marianne R. bruger ordet 'elendig' og Marianne S. spørger:

- Hvorfor er lyden så dårlig på denne sikkert ellers gode film og på mange andre danske film.

Arrogant holdning

Gitte B. er heller ikke tilfreds - og hun klager endda også over de svar, DRs Facebook-redaktion har givet en del gange:

- Og hvis man skriver til DR om dårlig lyd og om forstyrrende baggrundsmusik i snart sagt alle programmer får man bare at vide, at 'det er det moderne udtryk'.

- Arrogant holdning af D, skriver Gitte.

DR jubler: Seer-succes

Vi ved det godt

DRs svar til Birgitte, Frank og Marianne lyder nemlig således:

- Tak for din henvendelse angående lyden på dramaserien Huset.

- I alle serier fra DR Drama udføres et omfattende arbejde med dialog, og vi vægter altid forståelsen meget højt.

- Huset foregår i et råt og voldeligt miljø, hvor både dialog, musik og den øvrige lydside er designet til at afspejle det rå og voldsomme.

- Karaktererne råber, skændes, hvæser og taler i munden på hinanden.

- Der er meget slang og indforstået sprog, og der er sætninger, der ikke altid færdiggøres.

Vi henviser til underteksterne

´- Det er med til at understrege seriens arena, som vi har valgt at gengive så realistisk som muligt, selv om vi godt ved, at det i nogle scener kan være på bekostning af forståelsen.

- Vi beklager, hvis du har oplevet gener og henviser til, at DR’s brugere har mulighed for at tilføje undertekster, når serien afspilles, skriver DR1 med venlig hilsen, og Grete S. har da heller ikke nogen problemer:

- Spændende Serie. På Gensyn, skriver hun, men hvad med dig?