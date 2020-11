Raser over drab i zoo: Tre smukke ulve

Der blev skrevet mere end 1300 kommentarer, da København Zoo for et par uger siden fortalte, at de havde aflivet tre ulve - og havde planer om at aflive en brun bjørn. Nu blander dyrebeskyttelsesorganisationen Peta sig også, og zoo forsvarer sig.

- Endnu en gang dræber København Zoo dyr, de ikke vil have.

- De seneste ofre er tre smukke ulve, der blev dræbt for at den zoologiske have kunne undgå at forbedre deres anlæg.

- Det er også denne zoo, der udløste international vrede da den 18 måneder gamle giraf Marius blev skudt, dissekeret i al offentlighed og fodret til løverne efter at være blevet kaldt 'overflødig'.

- Et par uger senere blev en familie på fire løver dræbt i selvsamme zoo.

Zoo afliver ulveflok og brunbjørn

Ikke kun i København

Sådan indleder dyrebeskyttelsesorganisationen Petas direktør Elisa Allen et brev til nationen! om den måde, zoo på Frederiksberg behandler dyr på. Mere end 1300 læsere deltog i debatten om ulveaflivningerne på nationen! og Ekstrabladets Facebook-profil (link ), og Ingrid har - som ganske mange af læserne - svært ved at forstå, at en zoo afliver raske dyr og synes, der skal fokus på at zoologiske haver er virksomheder.

nationen! har bedt zoo kommentere brevet, og deres svar kan du læse nedenfor. Elisas brev fortsætter nemlig således:

- En repræsentant for København Zoo har udtalt, at de næste der dræbes, er brune bjørne så der kan skabes mere plads til at fremvise de populære isbjørne.

- Og disse grusomheder er ikke begrænset til København.

3000-5000 dyr er uønskede - hvert år

- Den europæiske sammenslutning af zoologiske haver og akvarier vurderer, at europæiske zoologiske haver dræber 3000 til 5000 uønskede dyr hvert år.

- Dette er blot endnu et bevis på, at for zoologiske haver betyder dyrene intet andet end billetsalg.

- Deres avlsprogrammer 'bevarer' ikke arter, da dyrene stort set aldrig sættes fri, skriver Petas direktør, der opfordrer alle til at støtte ægte reservater og programmer. Og lige præcis det punkt er zoofaglig chef i København Zoo, Mads Frost Bertelsen faktisk ret enig i. Hans lange svar på brevet fra PETA. lyder nemlig således:

Vi passer på verdens dyr

- Vi går altid gerne i dialog, men det kræver som minimum, at vi taler ud fra samme oplyste grundlag, og i Petas brev er især påstanden om, at for zoologiske haver betyder dyrene intet andet end billetsalg, så langt fra sandheden, at vi er nødsaget til at få et par ting helt på det rene:

- ZOOs helt basale formål, som ligger til grund for det vi som dyrepassere, dyrlæger, undervisere og zoologer går på arbejde for hver dag, er at passe på verdens dyr.

- Du skal lede længe efter medarbejdere med så stor faglig stolthed og engagement, som de dyrepassere og dyrlæger, der hver dag passer, aktiverer, udfordrer og stolt fremviser mere end 240 forskellige dyrearter i Zoologisk Have.

- Det gør vi af flere årsager: Vi vil give vores gæster en bid af naturens vilde dyr, så de også selv får lyst til at passe på verdens dyr.

Og vi forsker i sygdomme

- Vi bidrager til global forskning i sygdomme blandt dyr – både i zoologiske haver og i det fri. Og vi forvalter dyrene i ZOO i samarbejde med zoologiske haver over hele verden med henblik på at sikre og bevare arterne 10, 20, 30 – 100 år frem i tiden.

- Det betyder blandt andet, at vi lader vores dyr yngle og få unger, så de kan bruge tiden på forældreadfærd i flere år – og selvfølgelig så de kan føre arten videre og sikre en levedygtig bestand, der på sigt kan være med til at sikre en bestand af vilde dyr.

Men der er ikke behov for alle de dyr der bliver født

- I den proces vil der blive født flere dyr, end der er behov for – kort sagt: vi vil hellere avle et dyr for meget end risikere, at bestanden reduceres yderligere for hver dag.

- Vi kigger med andre ord på den samlede bestand af en bestemt dyreart – for hele bestandens bedste og fremtidssikring – ikke kun det enkelte individ.

- Det ansvar tager vi på os, og det er et ansvar vi tager meget alvorligt.

- Og så er vi fremme ved påstanden om, at vi holder dyr for at tjene penge.

- Hvis det var tilfældet, ville du se en helt anden zoo: dyr frarøvet retten til at formere sig af frygt for dårlig omtale, i de tilfælde, hvor der er for mange, og de derfor skal aflives. En Zoo med dyr, hvis eneste formål var at underholde. Det er meget langt fra den zoo, vi driver.

Ja, og vi skal skabe overskud

- Når det er sagt, så er svaret også 'ja'.

- Ja, vi er en selvejende institution med udgifter for omkring 200 mio kr. årligt til dækning af foder, drift, el, vand, lønninger etc.

- Vores tilskud fra det offentlige dækker ca. 5 %, så vi skal selvfølgelig tjene penge ved at tiltrække gæster i ZOO. Derfor har vi også de seneste år opgraderet hele gæsteoplevelsen hele året rundt, og vi håber selvfølgelig, at vores gæster er så glade for at komme hos os, at de spiser på vores restauranter, køber is og kaffe i vores boder og i det hele taget støtter os ved at købe årskort og benytte ZOO mest muligt.

- Kun ved at skabe et økonomisk overskud får vi nemlig råd til at drive, vedligeholde og udvikle Haven.

Mange ved ikke at vi beskytter næsehorn mod krybskytter

- Når Peta derudover opfordrer til at støtte ægte reservater og programmer, der beskytter dyrene i deres naturlige omgivelser, ja så er vi faktisk ikke så langt fra hinanden.

- Hvad Peta og mange andre desværre ikke ved er, at ZOO gennem mange år bl.a. har arbejdet intenst på at beskytte næsehorn i Sydafrika mod at blive slagtet af krybskytter.

- Vi har en ranger ansat i Pilanesberg Nationalpark, vi har et overvågningsfly og vi har i det hele taget sikret en meget afgørende indsats for at redde de vilde næsehorn fra at uddø.

- Den indsats og lignende initiativer Sydøstasien, Brasilien og her i Danmark er vores gæster også med til at finansiere, da en del af billetprisen (og overskuddet fra salg af kaffe, is, mad og drikke) netop går til det – og mange andre globale – projekter.

Vi aflivede ulvene - de trivedes ikke

- Så du kan faktisk alene ved at besøge ZOO bidrage til at passe på verdens dyr - for det er det vi gør, og det er det vores gæster hjælper os med.

- Og endelig i forhold til den aktuelle sag med ulvenes anlæg.

- Her har vi netop handlet i rettidig omhu med ulvenes velfærd for øje: Vi har vurderet, at ulvene ikke trives i deres anlæg, som ikke længere var tidssvarende, og vi har derfor aflivet dem for at kunne nedlægge anlægget.

- Vi har naturligvis gjort alt for at afsætte dem til andre zoologiske haver, men det har ikke været muligt, da ulvene ikke passede ind i det europæiske avlsprogram.

Vi kunne ikke tilbyde optimale forhold

- Det er aldrig sjovt at skulle aflive raske dyr, men når vi tager ansvar for at holde dyr, må og skal vi også tage ansvar for, at de har de optimale forhold.

- Det synes vi ikke længere, vi kunne tilbyde ulvene, og så er det vores pligt at gøre noget ved det, skriver den zoofaglige chef, men hvem holder du med?