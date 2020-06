Raser over e-Boks: Venter vigtigt brev

- Jeg har mange, mange, mange gange været i telefonen med e-boks 'bruger-support’ i løbet af de sidste par måneder.

- Og nu er den gal IGEN, IGEN, IGEN!

- Man kan IKKE LOGGE PÅ - hverken hos e-Boks eller borger.dk

- Vil I være så rare at sørge for at skrive om dette 'uvæsen'?!!

Det er ret frustrerende

Sådan lyder det fra Kim Ø i en af de mange mails, Ekstrabladet og nationen! har modtaget tirsdag om det nedbrud hos e-Boks, der lige nu skaber frustration.

- Det undrer mig, at I ikke skriver om e-Boks, der har været nede i indtil videre 4 timer.

- Det er ret frustrerende, når man har fået besked om, at man har et brev fra sygehuset, skriver Gitte R i en anden mail, og Janus bruger også ordet 'igen' i sin mail:, hvor han har indsat et autosvar:

'Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-Boks både via app og web. Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden.'

- E-Boks igen, skriver Janus.

Hurtigst muligt

Hos Digitaliseringsstyrelsen, som står for borger.dk, er svaret, at systemet er oppe igen 'hurtigst muligt', og man henviser til e-Boks.com for et mere præcist svar på, hvad der er gået galt.

Hos e-Boks er svaret, at der ikke er er nogen til at svare, men hvad tænker du?