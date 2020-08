Raser over FDM: Ond tro

- Jeg køber en ny bil i foråret – en Citroen C3 - og forsikrer den hos FDM Forsikring, som er et ’navne-front’ for TRYG forsikring.

- Samtidig bliver jeg så også medlem af FDM, hvilket ifølge deres egen hjemmeside berettiger mig til rådgivning med følgende to citater:

’Vi hjælper dig, når du ikke får det, du er berettiget til’



’Vi guider dig, hvis du er i tvivl om din forsikringsdækning eller skal have hjælp til erstatning for værdiforringelse.’

Ond tro og vilddledning

Sådan skriver Christian l til nationen! om den i hans øjne skuffende behandling, han lige nu er udsat for af både FDM forsikring og FDM. For som det fremgår, så vil FDM gerne hjælpe medlemmerne med konflikter i forsikringssager – medmindre sagerne altså er i FDMs ’eget’ forsikringsselskab. Og synes Christian grænser til vildledning. Hans brev – som FDM kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Da jeg i juni kører galt med bilen og efterfølgende får den repareret af TRYG med et ubeskrivelig dårlig forløb (FDMs testcenter gav den en '0' - fejl for drift/sikkerhedsmæssig mangel), får jeg brug for hjælp.

De skriver de er inhabile

- Men.

- FDMs jurist skriver i en mail kort efter bl.a., at de ’kan desværre ikke yde konkret rådgivning/vejledning i sager mod FDM-Forsikring, da vi er i disse tilfælde inhabile.’

- Så på den måde efterlader TRYG / FDM Forsikring mig indtil videre med en defekt bil.

- Og FDM (Foreningen) lader mig sejle min egen sø, uden den hjælp deres reklame på fdm.dk stiller i udsigt.

Jeg synes de tilbageholder information

- Det er min klare opfattelse at der i medlemstilbuddet indgår 'juridisk rådgivning', og at FDM i forbindelse med salget af hhv. forsikringsprodukt og medlemsprodukt, i ond tro tilbageholder informationen om deres manglende habilitet i den givne situation jeg er kommet i, skriver Christian, og nationen! har spurgt FDM om, hvad de mener om sagen – og hvorfor de ikke skriver tydeligt, at de ikke kan hjælpe medlemmer, der er forsikret i FDM Forsikring. Og det vil divisionschef for klub og medlemskab, Dorte Qvist Christensen, gerne svare på:

Vi vil se på vores kommunikation

- Vi tager det naturligvis altid alvorligt, hvis vi får henvendelser fra vores medlemmer, og er kede af, hvis der er et medlem, der har haft en dårlig oplevelse.

- Vi vil derfor også med udgangspunkt i den aktuelle henvendelse se på, om vi kommunikerer tydeligt nok, at hvis man tegner forsikring gennem FDM, så kan man ikke få juridisk rådgivning ift. en konkret sag, der involverer FDM Forsikring.

- Det er helt normal praksis, at man ikke rådgiver i sager, der omhandler én selv.

Man kan også klage

- Det handler om at beskytte det enkelte medlem, så der ikke opstår tvivl om, hvorvidt den rådgivning, medlemmet får, nu også er i medlemmets interesse.

- Vi rådgiver selvfølgelig altid om, hvordan et medlem kan gå videre til fx Forsikringsankenævnet.

- Er et medlem ikke enig i en afgørelse, er det desuden muligt at klage til enten FDM Forsikring eller via FDMs kvalitetsafdeling, skriver FDM, men hvad tænker du?